Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor

Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor FOTO: Getty Images

Este anchetă de amploare într-o şcoală de prestigiu din Timişoara după ce doi elevi minori au întreținut relații sexuale și s-au filmat în toaletă destinată persoanelor cu dizabilități. Incidentul a avut loc imediat după ce adolescenţii au terminat orele. Potrivit primelor informaţii, cei doi au trimis, ulterior, imaginile filmate cu telefonul mobil mai multor colegi, însă, contra cost. Înregistrarea a ajuns şi la profesori, care au anunţat Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, a relatat Antena 3 CNN.

Primele rezultate ale anchetei demarate de oficialii din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş au scos la iveală că incidentul deosebit de grav de la Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara s-a petrecut la începutul săptămânii trecute.

Potrivit Antena 3 CNN, conducerea renumitei şcoli a insistat încă de anul trecut pentru montarea de camere de supraveghere în toaletă tocmai pentru a putea fi evitate astfel de episoade, însă, părinţii elevilor au refuzat propunerea.

"Cei doi elevi de 13 ani au aşteptat încheierea orelor de curs, şi-au dat întâlnire în toaleta situată la parterul şcolii, toaletă destinată persoanelor cu dizabilități. Acolo, cu acordul amândurora, ei au întreţinut raporturi sexuale şi s-au filmat în acele ipostaze intime. În zilele care au urmat, cei doi au distribuit înregistrarea în rândul colegilor din şcoală, iar unii dintre aceştia au plătit pentru a vedea imaginile", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.

Clipul video a ajuns şi în atenţia conducerii, cea care a informat de urgenţă Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Poliţia, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, dar şi părinţii celor doi minori

Având în vedere că cei doi elevi care au făcut sex în toaleta şcolii sunt minori, ei nu vor răspunde penal. Cel mai probabil, ei se vor alege doar cu nota scăzută la purtare. Şi asta pentru că de exmatriculare nu poate fi vorba – ambii, fiind elevi în clasa a şaptea.