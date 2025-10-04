Doi minori înarmați care furau combustibil au fost arestați, în Timiș. Un pistol letal și cutii cu muniție, găsite la percheziții

Două pistoale, dintre care unul letal, cu muniția aferentă, au fost găsite la perchezițiile domiciliare. Foto: Poliția Română

Doi minori cu vârste de 15 ani din localitatea Făget, județul Timiș, au fost prinși de polițiști, după o serie de furturi de combustibil din autovehicule, anunță autoritățile.

Surpriza cea mare a venit în urma perchezițiilor domiciliare.

Oamenii legii au găsit două pistoale, dintre care unul letal, precum și cutii de muniție.

De asemenea, au fost ridicate mai multe telefoane mobile, alte dispozitive electronice, articole vestimentare și recipiente din plastic.

Cei doi suspecți urmau să fie prezentați Tribunalului, în vederea unei măsuri preventive.

Comunicatul autorităților: minorii ar fi furat sute de litri de motorină

"Astăzi, 4 octombrie, polițiștii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-o cauză penală ce vizează infracțiunea de furt calificat.

În cadrul activităților sunt cercetate două persoane, de 15 ani, bănuite de comiterea infracțiuni de furt calificat.

Acestea, în perioada 22–25 septembrie 2025, ar fi sustras, pe timp de noapte, din autovehiculele și utilajele unei unități administrative și ale unor societăți private ce efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, cantitatea de aproximativ 400 de litri de motorină.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic și articole vestimentare.

Două pistoale, dintre care unul letal, și muniție, au fost descoperite la percheziții

Totodată, au fost descoperite și ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat,⁠ un pistol letal și muniție, precum și mai multe pachete de țigarete, netimbrate, deținute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Cercetările au fost extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor si munițiilor, respectiv contrabandă calificată.

Cei doi minori au fost reținuți pentru 24 de ore în arestul poliției, urmând ca în data de 05 octombrie 2025 să fie prezentați magistraților pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și Poliției Municipiului Lugoj – Compartimentul Criminalistic", se precizează în comunicatul autorităților.