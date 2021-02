Doi soţi din Argeș diagnosticaţi cu cancer au nevoie de ajutor

Ion Burciu, militar la Batalionul 33 Vânători de Munte ,,Posada", este veteran din teatrele de operaţii, iar în urmă cu puţin timp, blestemul cancerului s-a abătut asupra sa. Mai exact, i-a fost descoperită a tumoră a timusului, scrie Adevărul.

Bărbatul a suferit o intervenţie chirugicale pentru îndepărtarea acelei tumori, iar acum se află face radioterapie, un tratament costisitor. Şi ca şi cum acest necaz nu ar fi fost suficient, în octombrie 2018 soţia sa a fost diagnosticată cu cancer mamar.

Camelia Mihaela Burciu are 41 de ani şi este profesoară de istorie la Scoala Gimnazială Valea Danului, Şcoala Gimnazială Poienarii de Argeş şi Şcoala ”George Stephănescu” Arefu.

„În octombrie 2018, am fost diagnosticată cu cancer mamar si până în iulie 2019 am urmat protocolul oncologic: chimioterapie, operaţie, radioterapie. Cancerul este o boală parşivă şi atunci când credeam că viaţa mea revine la normal, o veste urâtă m-a aruncat din nou în prăpastia deznădejdii... în ianuarie 2021 am descoperit metastaze pulmonare. In prezent urmez tratament oncologic chimioterapic, paliativ”, spune Mihaela Burciu.

Există o speranţă: Ablaţia laser a metastazelor pulmonare la Apollo Garden Medical Debrecen (Ungaria). Sunt necesare două operaţii pentru fiecare plămân, în valoare de 9.000 Euro fiecare, total 18.000 Euro.

Prima operatie este programată în data de 12 martie 2021, cea de a doua în aprilie. Mihaela are însă nevoie de bani pentru a putea suporta costul acestor operaţii şi tratamentelor ulterioare. „Orice mic ajutor contează pentru mine, să mai pot rămâne alături de familie, elevi, prieteni”, adaugă Mihaela Burciu.

Cei care doresc să ajute financiar familia greu încercată o pot face în contul: RO85RNCB0024094394070001(Banca Comercială Română), deschis pe numele Burciu Mihaela Camelia.

