Doi turiști au fost salvați la limită, după ce au rămas blocați pe munte: „Au stat o oră şi jumătate culcați pe burtă”

Cei doi și-au dat seama când au ajuns în zona Padina Hotarului că nu mai pot înainta. Foto: colaj capturi Jandarmeria Română

Doi turiști au fost salvați la limită de jandarmii montani, după ce au rămas blocați într-o zonă cu zăpadă înghețată și instabilă din Masivul Piatra Craiului. Aceștia au stat o oră și jumătate „culcați pe burtă” până la sosirea salvatorilor, de teamă să nu alunece pe gheață. Jandarmii montani au avertizat turiștii să nu plece pe trasee atât de dificile dacă nu sunt echipați corespunzător.

Cei doi și-au dat seama când au ajuns în zona Padina Hotarului că nu mai pot înainta și au sunat la 112 ca să ceară ajutor.

„Un apel primit prin sistemul 112 i-a alertat pe jandarmii montani din Zărneşti. Doi turişti rămaşi blocaţi în zona Padina Hotarului ne-au solicitat sprijinul, aflându-se în imposibilitatea de a continua deplasarea, zona fiind una foarte dificilă, cu zăpadă îngheţată şi instabilă. Şi cum în aproape toate cazurile cauza principală ce generează astfel de situaţii este lipsa echipamentului adecvat şi de această dată cei doi turişti s-au aventurat pe un traseu dificil, total neechipaţi şi nepregătiţi”, a transmis Jandarmeria Română.

Jandarmii montani au avut nevoie de două ore și jumătate să ajungă la turiștii, care deși nu au fost răniți erau speriați. Aceștia i-au echipat adecvat și i-au coborât în siguranţă la baza masivului, „în condiţii deloc uşoare”.

„Speriaţi, dar fără probleme de sănătate, cei doi bărbaţi le-au spus jandarmilor că de teamă să nu alunece pe gheaţă, au stat aproximativ o oră şi 30 de minute culcaţi pe burtă. Cu siguranţă situaţia în care singuri s-au pus aceşti turişti a fost una foarte gravă, ne bucurăm că intervenţie promptă a jandarmilor montani a făcut ca aceştia să ajungă teferi pentru a se bucura de Lumina Învierii!”, a precizat Jandarmeria Română.