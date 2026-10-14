Dosar penal după ce viceprimarul cu atribuţii de primar la Timişoara, Ruben Laţcău, a lovit un tramvai

Dosar penal după ce viceprimarul cu atribuţii de primar la Timişoara, Ruben Laţcău, a lovit un tramvai. FOTO Facebook

Poliţiştii din Timişoara au deschis miercuri un dosar penal după un accident în care viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Timişoara, Ruben Laţcău (USR), a lovit un tramvai. Anchetatorii au cerut documente şi imagini video pentru a ancheta acest accident care a avut loc în 30 septembrie.

Agenţii de la IPJ Timiş cerut, prin ordonață, mai multe documente şi imagini pentru a ancheta condiţiile în care s-a produs accidentul din 30 septembrie, la intersecţia străzilor Gheorghe Doja şi strada Braşov din Timişoara, în care a fost implicat viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Timişoara, Ruben Laţcău.

În momentul accidentului, Laţcău conducea o maşină aparţinând Societăţii Drumuri Municipale şi a lovit un tramvai Armonia.

Potrivit unor surse, anchetatorii au cerut înregistrări video de pe camerele de supraveghere din tramvaiul implicat în accident, rapoarte, constatări tehnice, o serie întreagă de note şi documente.

Dosarul penal deschis in rem la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara vizează fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ancheta va arăta dacă viceprimarul cu atribuţii de primar Ruben Laţcău, respectiv reprezentanţii Societăţii de Transport Public Timişoara au respectat sau nu legea şi dacă nu cumva s-a produs vreun abuz.

Ruben Laţcău a mai fost condamnat în trecut la 80 de ore de muncă în folosul comunităţii, după ce a fost prins în trafic la volanul maşinii sale, deşi avea permisul suspendat. S-a întâmplat în 2018, iar în 2020 a muncit în folosul comunităţii la Horticultura. În toamna anului 2020, Laţcău a fost desemnat în funcţia de viceprimar, funcţie pe care şi-a menţinut-o şi după alegerile din 2024.