„Două persoane ar fi putut mânca de aici”. România aruncă peste 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi în fiecare an

Campioni la acest capitol sunt gospodăriile din orașe și marii jucători din industria ospitalității. sursa foto: Getty

România se numără printre țările din Europa care aruncă cea mai mare cantitate de mâncare. În fiecare an, peste 2,5 milioane de tone de alimente sunt aruncate la gunoi. Uniunea Europeană cere ca risipa de mâncare să fie redusă cu 50% până în anul 2030, iar ţara noastră trebuie să respecte această regulă.

Chiar dacă alimentele s-au tot scumpit, iar mulți români au devenit puțin mai conștienți de ce și cât cumpără, risipa alimentară în ţara noastră nu s-a diminuat semnificativ.

„În România avem 4,5 milioane de oameni care sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, deci oameni care nu au ce mânca. Și foarte multă mâncare se aruncă”, spune Gabriela Vereş, preşedinte al Băncii pentru Alimente Oradea.

Campioni la acest capitol sunt gospodăriile din orașe și marii jucători din industria ospitalității.

„Avem un grad mare de risipă, după cum se vede: șuncă, cârnați, salate, brânză, ouă, fructe. Din păcate, se aruncă destul de mult. Cel puțin două persoane ar mai fi reușit să mânânce de aici. Încercăm să vorbim cu fiecare în parte, să le explicăm că poate să vină să servească de fiecare dată de trei-cinci ori. Nu e problemă, în ideea în care să se consume ceea ce se servește, ca să nu rămână”, spune un angajat al unui restaurant.

Bucătarii încearcă să refolosească unele ingrediente rămase, însă multe dintre ele ajung la gunoi.

Mâncarea gătită, fructele și legumele sunt cele mai des aruncate, din cauză că porțiile sunt prea mari, nu se consumă la timp sau mulți evită să mănânce resturile de la o zi la alta.

„Cel mai des ajung la gunoi fructe, legume, care se strică destul de repede, mâncarea gătită pe care nu o consumăm, produse lactate care expiră înainte să le terminăm”, spune unul dintre cumpărători.

„De multe ori, cumpăr mai mult decât e nevoie, mai ales când sunt oferte. Alteori gătesc prea mult și mă plictisesc de același fel de mâncare”, explică altcineva.

Specialiștii spun că educația consumatorilor este esențială pentru a reduce risipa alimentară.

„Risipa de mâncare are rădăcini adânci în societatea noastră. Nu au legătură cu aspecte economice, ci și cu cele emoționale, culturale. Noi avem un reflex emoțional a acumula mâncare, care are legătură cu o perioadă de lipsuri”, precizează Roxana Filip-Igna, psiholog clinician.

Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 150 de kilograme pentru fiecare persoană.