Document semnat la Ankara: România va participa la misiunile NATO de protejare a cablurilor submarine din Marea Neagră

Militari români participă la exercițiul NATO „Sea Shield 2025”, desfășurat în Marea Neagră, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a semnat miercuri, în cadrul summitului NATO De la Ankara, Amendamentul la Memorandumul de Înțelegere între România, Bulgaria și Turcia pentru înființarea unui „grup operativ” pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, informează MApN. Prin noul amendament vor fi extinse misiunile la protecția infrastructurii critice submarine.

„Protecția infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată și pe termen lung, iar MCM Black Sea TG (grupul operativ - n.r.) este o dovadă a interoperabilității partenerilor regionali și o inițiativă care contribuie activ la consolidarea securității în bazinul Mării Negre. Prin misiunile executate de Forțele Navale Române, împreună cu partenerii din regiune, este asigurată menținerea unei prezențe navale permanente în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României, nu doar ca măsură de descurajare, ci și ca instrument de reacție imediată”, se arată într-un comunicat MapN.

Ministerul român al Apărării mai arată că Memorandumul de Înțelegere privind constituirea Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor Marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia, instituind prima inițiativă trilaterală de acest tip a celor trei state aliate riverane Mării Negre.

Misiunea principală a grupului operativ va fi „asigurarea libertății de navigație în apele Mării Negre, prin misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și activități conexe de căutare și salvare pe mare”.

Comanda este exercitată prin rotație, pentru mandate de câte șase luni, România deținând-o în perioada 9 iulie 2025 - 8 ianuarie 2026. În prezent, comanda este asigurată de Turcia, urmând ca aceasta să fie preluată de Bulgaria începând de mâine, 9 iulie.