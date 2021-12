Dr. Voichiţa Lăzureanu, despre evoluţia rapidă a tulpinii Omicron: "Cu siguranţă, februarie va fi mai grea decât ianuarie"

Specialiştii estimează că în cel mult trei săptămâni, România va fi lovită de valul cinci al pandemiei.

Această estimare a fost anunţată de ministrul de Interne, Lucian Bode, într-o videoconferinţă, cu prefecţii.

De cealaltă parte, specialiştii care monitorizează toate aceste date, spun că de săptămâna viitoare va începe acest val de indectări COVID, în România.

Deja vedem o uşoară creştere, cel puţin pe datele prezentate în Capitală. Se vede cum deja se reîntorc reinfectările cu COVID.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, estimează că valul cinci al pandemiei COVID va începe, conform previziunilor specialiștilor, peste trei săptămâni.

În context, oficialul a estimat că numărul persoanelor aflate în carantină va depăși 115.000.

"Conform tuturor estimărilor specialiştilor, valul cinci va veni în maxim trei săptămâni", a spus, joi, ministrul Lucian Bode.

Dr. Voichiţa Lăzureanu: "Valul cinci ne bate la uşă''

Voichița Lazureanu, medic infecționist la spitalul "Victor Babeş" din Timişoara, a anunţat, joi, în exclusivitate la Antena 3, când vom putea identifica debutul valului Omicron în România

Am văzut că s-au dublat deja numărul de persoane infectate, am fost la un minimum de aproximativ 400 de persoane infectate pe zi, am ajuns aproape 800 de persoane, deci, este clar, că valul cinci, încet-încet, a început. Da, avem modele matematice, epidemiologice care pot să prezică sau să ne dea indicii vizavi de când va fi vârful valului, dar, deocamdată nu ştim dacă Omicron este dominant sau nu, ca să ştim cât de rapid şi cât de intens va fi acest val cinci.

Acum avem, în primul rând mai multe persoane vaccinate. Nu foarte multe, dar procentul a crescut şi acele persoane sperăm să fie deja ieşite din pericolul de a face forme severe şi forme grave de boală. Avem acum şi anticorpi monoclonali, avem şi antivirale deja aprobate, avem antivirale care am văzut că deja au fost aprobate, deci, uşor-uşor vor veni.

Avem celelalte medicamente sistemice, avem atât antiinflamatoarele sistemice, cât şi anticoagulantele, avem anticorpii monoclonali împotriva acelei furtuni de citokine", a spus dr. Voichiţa Lăzureanu.

Recent, Bill Gates a afirmat că varianta Omicron se răspândește mai repede decât orice virus din istorie. Miliardarul și co-fondatorul Microsoft a spus că singura și marea necunoscută rămâne cât de severă este. De asemenea, miliardarul semnelează că nu este exclus ca Statele Unite "ar putea fi cea mai gravă parte a pandemiei"

Dr. Voichiţa Lăzureanu, despre evoluţia rapidă a tulpinii Omicron

"Va fi mai rapid de patru săptămâni, dacă Omicron devine dominant, va fi poate undeva între 4 şi 6 săptămâni dacă reuşeşte că coabiteze mai mult timp cu Delta, atunci valul va fi treptat crescător, mai uşor. Cu siguranţă, februarie va fi mai grea decât ianuarie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal