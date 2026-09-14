„Dragostea poartă pantofi roșii” a ajuns la Roma. Zeci de românce au vorbit despre violența domestică

Zeci de românce au venit îmbrăcate în alb, încălţate cu pantofi roșii / sursă foto: Instagram - Alessandra Stoicescu

Zeci de românce din Italia au rupt tăcerea și au vorbit despre ce se întâmplă în casele în care domnesc frica, dar și violența. Campania „Dragostea poartă pantofi roșii”, inițiată de Alessandra Stoicescu și proiectul Shero, a ajuns de această dată la Roma.

Sus, pe Pincio, acolo de unde Roma se vede toată dintr-o singură privire și unde oamenii vin să fotografieze apusul, zeci de românce au venit îmbrăcate în alb, încălţate cu pantofi roșii.

Seara, la Ambasada României, aceleași femei se așezau pe scaune. Se recunoșteau de pe Pincio si își făceau semn cu mâna.

„Ești Shiro pentru că știi că vulnerabilitatea este, de fapt, puterea ta și nu-ți pasă ce spune lumea.

Comunitatea noastră devine din ce în ce mai puternică tocmai pentru că spunem lucrurilor pe nume și pentru că nu mai întoarcem privirea și pentru că suntem multe”, a declarat Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.

Maria Leoreanu a ajuns la Roma cu doi copii mici și cu ceva ce rar încape în statistici: vinovăția pusă pe umerii ei de socri, de cumnați, de vecini, de neamuri.

„Mă recunosc. În fața violenței psihologice din partea rudelor, din partea prietenilor, din partea vecinilor, cea mai bună răzbunare este succesul. Plecată cu doi copii mici, singură, și succesul și cariera pe care mi le-am creat la Roma”, a declarat Maria Leoreanu.

Ambasada nu a fost aleasă întâmplător.

„Îmi doresc ca din ce în ce mai multe astfel de evenimente să existe în comunitatea românească din Italia, ca femeile care într-adevăr au probleme și se confruntă cu situațiile acestea de violență de gen, să știe că nu sunt singure, să știe că pot apela la autorități, iar ambasada și consulatele românești din Italia le sunt și le vor fi mereu aproape”, a declarat Gabriela Dancău, ambasadoarea României la Roma.

Sute de mii de femei și-au construit in Italia cariere, familii, o viață liniștită. Pentru unele, însă, "acasă" a însemnat, ani la rând, locul cel mai periculos din lume.

„Importanța asta de a alege vine, așa cum am pus în rândurile mele, din libertate peste care trebuie să putem să punem hăinuța aceea de curaj. Și dacă punem și hăinuța aceea de curaj peste libertate, atunci suntem cu adevărat libere”, a declarat Oana Ilaș, director executiv adjunct Banca Transilvania.

Dreptul de a rămâne. Dreptul de a pleca. Dreptul de a o lua de la capăt. Trei libertăți care par de la sine înțelese până în ziua în care cineva ți le ia, una câte una, atât de încet încât nici nu observi când ai rămas fără ele.

„Eu am fost în pericol de moarte, din păcate. Am avut într-adevăr multe amenințări de moarte și... am trecut peste. Am reușit singură”, spune Carmen Vârărea, medic stomatolog.

Într-un singur an, Cristina a făcut ce nu reușise în douăzeci. Semnul după care ne putem ghida toți, spune ea, nu e vânătaia. E frica.

„Cel mai dureros că violența a fost executată în fața copiilor mei. Asta a fost cea mai mare. Eu am încercat să mă ascund, de multe ori mă ascundeam, că băiatul era mai mare și nu era acasă, dar fetița, fiind mai mică, era prezentă acestor evenimente”, a declarat Cristina Leuca.

Carmen Prejmerian a venit la Roma din Germania. Lucrează de zece ani cu victime ale violenţei domestice. Ea a articulat cel mai incomod adevăr al serii: violența nu era ceva nou.

„Violența a existat și va exista în continuare nu cred că o să scăpăm de această violență, însă misiunea noastră este să ajutăm pe cei care ajung în acel punct, în acel prag în care să nu mai reușească singuri să fim acolo lângă ei”, a declarat Carmen Prejmerian, terapeur.

Simona a venit de la Londra purtând pe ea mesajul campaniei. Semnul de la care începe totul, spune ea, e cu mult înaintea primei lovituri și chiar înaintea primei jigniri: e momentul în care înțelegi că nu mai aparții locului în care stai.

„Nu trebuie să așteptăm violența fizică și nici cea verbală. Noi în momentul în care ne dăm seama că nu mai aparținem acelui loc, cred că e momentul în care să facem. Există autorități, există asociații, există comunități de femei care fac exact asta. Nu aștepta să fie mai rău ca să ai dreptul să te plângi”, a declarat Simona.

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