Droguri vândute la magazinul din sat: Cinci persoane săltate de mascați în Dâmbovița. Cât plăteau clienții pentru o doză

Cinci persoane din județul Dâmbovița au ajuns în arest după ce au fost prinse de procurorii DIICOT vânzând droguri și substanțe psihoactive. Doi dintre ei, un bărbat și o femeie, vindeau substanțele interzise direct prin magazinul pe care îl aveau amenajat în propria casă, în localitatea Uliești. Cei care doreau să cumpere „marfa” plăteau între 100 și 200 de lei pentru o singură doză.

Procurorii DIICOT Dâmbovița au cerut arestarea preventivă pentru patru bărbați și o femeie (cu vârste între 31 și 52 de ani). Aceștia sunt suspectați că, încă din martie anul trecut, au pus pe picioare o rețea de distribuție a substanțelor interzise.

”Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2024 – martie 2026, la diferite intervale de timp, 4 dintre persoanele în cauză ar fi deţinut, manipulat şi vândut produse psihoactive, 4BMC şi 2MEC, către consumatori din judeţul Dâmboviţa, una dintre acestea comercializând şi droguri de mare risc, 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal. Probatoriul a reliefat că persoanele cercetate ar fi atras un număr mare de clienţi, preponderent din zona rurală adiacentă oraşului Găeşti, substanţele interzise fiind comercializate cu sume între 100 şi 200 de lei pentru un gram”, transmit anchetatorii.

Cum funcționa rețeaua

Investigația a scos la iveală că drogurile erau aduse din județul Sibiu, cu ajutorul unui intermediar. Odată ajunse în Dâmbovița, substanțele erau vândute clienților din mediul rural, inclusiv prin magazinul din Uliești care servea drept acoperire.

Duminică, forțele de ordine au descins la 13 adrese din Găeşti, Ulieşti, Dragodana şi Şelimbăr. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat: substanțe sub formă de cristale (unele gata porționate pentru vânzare), cântare de precizie și pungi pentru ambalare, sume de bani în lei, euro și dolari, dispozitive de stocare a datelor.

Cei cinci suspecți au fost deja reținuți. Tribunalul Dâmbovița urmează să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.