După precedentul creat de români, trei britanici au fugit să prindă avionul pe pista aeroportului din Koln

1 minut de citit Publicat la 16:18 25 Noi 2025 Modificat la 16:30 25 Noi 2025

Vineri, 21 noiembrie 2025, doi români au fugit pe pistă încercând să se urce în avion. Sursa foto: Captură video X/ Dr. Buzz

Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, după ce doi români au setat un precedent cu o zi înainte, informează dpa, potrivit Agerpres.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, declanşând alarma. Ei au fost ulterior opriţi de personalul de securitate.

Cu o zi înainte, vineri, doi români în vârstă de 28, respectiv 47 de ani, au spart protecţia din sticlă a unui comutator de urgenţă, după ce au scăpat cursa aeriană spre Bucureşti. Ei au fugit pe pistă încercând să se urce în avion, dar au fost reţinuţi de un angajat al securităţii aeroportului până la intervenţia poliţiei.

Împotriva românilor a început deja o procedură penală. Britanicii nu au fost încă acuzaţi oficial, dar un purtător de cuvânt al aeroportului a explicat că deschiderea uşilor pentru urgenţe ale avioanelor fără motive temeinice este interzisă.

Nici unii, nici alţii nu au reuşit să urce în avioane.

Aeroportul din Koln îşi rezervă dreptul la demersuri judiciare şi analizează opţiunile, a precizat oficialul respectiv.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a afirmat că incidentele similare în două zile consecutive sunt „fără îndoială remarcabile”.