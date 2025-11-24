Moment incredibil cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln, după un avion Wizz Air. Cum au reuşit să ajungă acolo

1 minut de citit Publicat la 10:44 24 Noi 2025 Modificat la 10:52 24 Noi 2025

Momentul incredibil în care doi români aleargă pe pista aeroportului din Koln. Sursa foto: captură video

Un incident bizar a avut loc, vineri, pe aeroportul din Koln, unde doi români au reuşit să ajungă pe pistă şi au alergat după un avion al companiei Wizz Air, deşi porţile erau închise, iar aeronava pornise deja motoarele. Autoritățile au explicat că românii, cu vârste de 28 și 47 de ani, ar fi spart sticla unui buton de urgență şi, astfel, au deschis o uşă ce ducea spre pistă, conform Bild.

Un videoclip postat pe rețelele sociale arată cum doi oameni, despre care presa germană susţine că sunt români, aleargă pe pista aeroportului din Koln după un Airbus Wizz Air, ce avea destinaţia spre Bucureşti. Motoarele aeronavei erau deja în funcţiune. Cei doi călători întârziaţi i-au făcut semne pilotului să oprească, pentru a urca şi ei. Bărbaţii au fost văzuţi de un angajat al aeroportului, care i-a împiedicat pe aceştia să-şi continue alergarea.

Ulterior, Poliţia Federală a intervenit, iar autoritățile au deschis un dosar penal.

"Confirmăm că vineri seara doi pasageri, după ce au trecut de controlul de securitate, au obținut acces neautorizat pe platforma aeroportului printr-o ieșire de urgență. Cei doi au fost opriți de angajații aeroportului și predați Poliției Federale. Aeroportul Köln/Bonn a demarat proceduri legale. Securitatea aeriană şi traficul nu au fost afectate", au transmis reprezentanţii aeroportului, conform sursei citate.

Autoritățile au explicat şi cum au ajuns bărbaţii acolo: ar fi spart sticla unui buton de urgență şi, astfel, au deschis o uşă ce ducea spre pistă.

Până la urmă, cursa Wizz Air spre Bucureşti a decolat de la Koln cu întârziere.