Ecaterina Andronescu, despre candidatura sa la șefia PSD: „Trebuie să răspundem la câteva îmtebări, care, fără îndoială, frământă multă lume”

foto: captura Antena 3

Ecaterina Andronescu, ministrul Educației a declarat, vineri, la Antena 3 că Congresul de sâmbătă nu este despre vreun candidat anume, ci despre PSD. De aceea, este important mesajul pe care fiecare candidat îl va transmite.

„ Trebuie să răspundem la câteva întrebări, care, fără îndoială, nu numai pe mine mă frământă, frământă foarte multă lume și din PSD, dar și din afara partidului. Trebuie să răspundem la întrebarea de ce am ajuns aici. Cum a fost posibil să fim urâți de oamenii de societate și să obținem un vot atât de necorespunzător pentru noi și de neașteptat, un vot pe care nu l-am obținut niciodată ca pondere. Prin urmare ar trebui să încercăm să răspundem. Să vedem unde am greșit și să încercăm să coagulăm toate resursele și să guvernăm această țară așa cum am învățat România de-a lungul istoriei de 30 de ani”, a declarat Ecaterina Andronescu.

„Fie că am fost la Putere, sau în Opoziție adversarii noștri au recunoscut faptul că PSD este un partid de profesioniști. A fost tot timpul un partid care s-a aflat în situația să construiască pentru țară”, a mai subliniat ministrul.