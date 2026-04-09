Când se termină vacanța de primăvară din 2026. Elevii revin la școală în mijlocul săptămânii

Publicat la 08:15 09 Apr 2026

Dat fiind că traficul este mult mai lejer în perioadele cu zile libere pentru elevi, mulți români se întreabă când se termină vacanța de primăvară, iar calendarul anului școlar 2025-2026 arată că revenirea la cursuri va avea loc în mijlocul săptămânii, nu într-o zi de luni, așa cum se întâmplă de obicei.

Elevii revin la școală miercuri, 15 aprilie

Vacanța de primăvară se încheie marți, 14 aprilie, urmând ca elevii să revină în bănci miercuri, 15 aprilie.

Această revenire în timpul săptămânii schimbă ritmul obișnuit al începutului de modul și poate necesita o readaptare mai rapidă la programul școlar.

Pentru mulți elevi, vacanța va fi fost un prilej de relaxare, mai ales că a coincis cu sărbătorile pascale. Revenirea la cursuri marchează reluarea programului zilnic, cu teme, evaluări și activități specifice școlii.

Începe ultimul modul de școală

Odată cu întoarcerea la cursuri, începe ultimul modul al anului școlar. Acesta este, de regulă, unul important, în care se încheie mediile și se susțin evaluări finale.

Elevii din clasele terminale vor avea o perioadă intensă, în contextul pregătirilor pentru examenele naționale, în timp ce restul elevilor se apropie de finalul anului școlar și de vacanța de vară.

Astfel, după vacanța de primăvară, urmează o perioadă decisivă pentru rezultatele școlare, iar revenirea de miercuri marchează începutul ultimei etape din acest an de studiu.