Cinci zile care le-au schimbat vacanța în cea mai frumoasă lecție de viață. Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat

Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat

Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat astăzi, după o săptămână în care copiii au descoperit că educația poate însemna aventură, curaj, prietenie și experiențe pe care le vor purta cu ei mult timp de acum înainte.

Organizată de Academia Da Vinci, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și Universitatea Ecologică din București (UEB), tabăra le-a oferit participanților un program educațional complex, construit în jurul dezvoltării personale, culturii și comunicării.

Pe parcursul celor cinci zile, copiii au vizitat muzee, au urcat pe Arcul de Triumf, au participat la activitățile din cadrul Săptămânii Lămâilor, organizate de Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, au exersat comunicarea, dicția și improvizația scenică și au descoperit fascinanta poveste a lui Leonardo da Vinci, simbolul creativității, al curiozității și al cunoașterii fără limite.

Prin fiecare activitate, organizatorii și-au propus să îi ajute pe copii să își dezvolte încrederea în sine, spiritul de echipă și bucuria de a învăța.

„Am văzut copii care au prins curaj să vorbească în fața colegilor, care au învățat să își exprime emoțiile și să își susțină ideile. Sunt transformări care nu se măsoară în note, ci în încrederea cu care pleacă acasă. Acesta este cel mai frumos rezultat al unei tabere educaționale”, a declarat Monica Vîlcu, profesoară la Academia Da Vinci.

„Credem că educația trebuie să îi pregătească pe copii pentru viață, nu doar pentru examene. Prin această tabără le-am oferit contexte reale în care să comunice, să creeze, să descopere și să înțeleagă că fiecare dintre ei are un potențial extraordinar. Mulțumim tuturor părinților pentru încredere și partenerilor care au făcut posibil acest proiect”, a declarat Bogdan Ionescu, Directorul Educațional al Academiei Da Vinci.

Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat, însă aventura continuă.

Ne revedem în luna august, la o nouă serie a taberei, cu noi activități, noi provocări și aceeași misiune: aceea de a forma copii încrezători, creativi și pregătiți să își construiască propriul drum.

Academia Da Vinci – locul unde copiii învață să îndrăznească.