Cum a fost de fapt la Evaluarea Națională 2020. Mărturia unei eleve: ”Era miros de dispensar, îmi bătea inima tare. Abia puteam să respir prin mască”

În miros de dezinfectant și cu măștile de protecție pe față, elevii plini de emoții ai claselor a VIII-a s-au revăzut în formulă completă de la declanșarea pandemiei de coronavirus.

Prima probă a elevelilor la Evaluarea Națională 2020 - Termometrul

Părinții au dat și ei dovadă de maturitate, de aceea doar un singur elev a fost trimis acasă pentru că avea febra mai mare de 37,3. Băiatul ar fi avut enterocolită și a sosit chiar cu o branulă la mână, însă reprezentanții școlii din Constanța l-au îndrumat să meargă la medicul de familie.

Înainte de a intra în săli, elevilor li s-a măsurat temperatura. Apoi, dacă termometrul a arătat mai puțin de 37,3 grade, însoțiți de un cadru didactic s-au putut îndrepta spre sala de examen, unde au fost luate toate măsurile de distanțare socială.

Copiii au primit înainte de a intra sălile de clasă câte o mască de protecție, chiar de la medicul care a fost prezent în școală pe tot parcursul examenului.

Ministerul Educației arată că șase elevi sunt infectați cu COVID-19 și sunt internați în spital, iar alți 109 elevi sunt izolați la domiciuliu din cauza COVID-19. În total, 1.093 de elevi se află în situații speciale.

Profesorii supraveghetori, chemați la școală cu două ore înainte de Evaluarea Națională 2020

Cadrele didactice, care s-au oferit să fie supraveghetori în sălile de clasă unde s-a desfășurat Evaluarea Națională 2020, au fost nevoite să vină în instituțiile școlare cu două ore mai devreme.

Purtând toți mască, primul pas a fost să li se ia temperatura. Apoi, profesorilor li s-a făcut instructaj pentru respectarea măsurilor sociale împotriva noului coronavirus. Aceștia au fost filmați pe tot parcursul instructajului. De asemenea, în fiecare instituție de învățământ a fost trimis câte un reprezentant al Inspectoratului Județean.

La fiecare sală de examen a fost numit un singur supraveghetor și nu doi cum erau în anii precedenți. Motivul a fost că fiecare clasă a avut doar zece elevi și nu 20, pentru a se respecta distanțarea socială.

Asistentul de clasă a trebuit să își strige de pe o listă, în afara școlii, elevii de la clasă.

”Era miros de dispensar, îmi bătea inima tare. Abia puteam să respir prin mască”

Maria este una dintre elevele care au susținut prima probă de la Evaluarea Națională 2020. Fata nu doar că s-a lovit de primul examen important al vieții ei, ci și de susținerea lui în contextul pandemiei de coronavirus.

Maria a studiat la o școală din provincie și speră să ajungă la unul dintre cele mai prestigioase licee din București.

”Totul a început atât de ciudat. Mirosul de dispensar, faptul că nu mi-am văzut colegii atâta vreme și emoțiile că pică un subiect greu, îmi bătea inima foarte tare. Nici nu mai vorbesc despre masca de protecție prin care abia puteam să respir, simțeam că mă sufoc.

Am avut mare noroc că ne-a picat un subiect ușor. Am făcut tot. După ce am citit toate cerințele, m-am liniștit. Am uitat și de virus și de mască și m-am concentrat pe subiect.

Sunt convinsă că voi lua notă mare și cel mai probabil voi putea să ajung la liceul unde îmi doresc să fiu atât de mult”, a spus Maria pentru Antena 3.ro.

”Chiar a fost ușor, dacă nu iau cel puțin 8, iau 2. Facem haz de necaz. Nu a fost așa rău cum ne așteptam. Trebuie să ne gândim că acest virus nu există”, povestește Mirel, colegul Mariei, zâmbind.