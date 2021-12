Cum se folosește corect combinația "dar și"

"Primarul s-a adresat localnicilor, dar şi turiştilor". Niciodata: S-a adresat localnicilor şi turiştilor.

"Participă elevi din toată ţara, dar şi de peste hotare." "La târg găsiţi fructe, must, zacuscă, preparate din carne, dar şi dulciuri făcute în casă".

De ce DAR SI? E vreo opoziţie, un conflict în enumerarea asta? Pentru ca la asta foloseste DAR. Si nu e acolo niciun sens adeversativ. Ei bine, daca nu e, il creăm. Ati inteles deja ce vreau sa spun. DAR ŞI face mai interesanta orice informatie banala. De asta e o reteta extraordinara. "Elevii au primit cărţi, reviste, dar şi jucării." „Dar” este o conjuncţe adversativă, exprimă o relaţie de opoziţie. Or, aici nu avem nicio relaţie de opoziţie, ar trebui să fie o simplă coordonare prin „şi”: "Elevii au primit cărţi, reviste şi caiete".

"Va ploua în Moldova, dar şi în Muntenia". E acelasi fenomen, nu e nimic spectaculos: Moldova si Muntenia sunt zone diferite, dar nu e o opoziţie intre ele: ploua in Moldova, dar ce sa veyi si in Muntenia. Aceasta exprimare a apărut din dorinţa de a face discursul mai atractiv. "Se opreşte curentul pe mai multe străzi din Timişoara, dar şi din judeţ." Sa stiti ca există însă si situaţii în care ideea de opozitie este acolo si poţi introduce surpriza corect.

"Va ploua nu doar în nord, ci şi în sudul ţării." Formulele "nu numai, ci si; nu doar, ci si". Adica se intampla acolo, dar "În egală măsură" se va intampla si dincolo, de exemplu. Acesta e un exemplu corect, doar daca asteptarile sunt acestea: adica e oarecum neasteptat ca daca ploua in nord, ploua si in sud. Altfel e destul de tras de par si acest exemplu.

Elevii au cântat colinde internaţionale, dar şi colinde vechi româneşti. Are o noima aici. Copiii au cîntat piese moderne, dar au inclus in spectacolul lor si colinde vechi traditionale. Totuşi, as spune si aici: Elevii nu au cântat doar colinde internaţionale, ci şi colinde vechi româneşti.

"Profesorul i-a dus catre performanta nu doar pe premianti, asa cum era de asteptat, ci si pe repetentii clasei". Aici chiar avem un element surpriza, contextul e potrivit aparitiei lui: nu numai, ci si. In schimb, DAR SI e o inventie si apare in contexte inadecvate, din dorinta noastra de a transforma intr-o informatie-bomba o informatie altminteri destul de banala.

