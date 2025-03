Daniel David: Institutul de Științe ale Educației trebuie să fie principalul motor cu care să implementăm educaţia pe dovezi

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că Institutul de Științe ale Educației trebuie să fie principalul motor care să ne ajute să implementăm în țară o educație bazată pe dovezi. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că Institutul de Științe ale Educației, înființat în baza unei hotărâri de guvern adoptate în această săptămână, trebuie să fie principalul motor care să ne ajute să implementăm în țară o educație bazată pe dovezi. Într-o postare făcută pe blogul personal, ministrul Educației arată că înființarea institutului reprezintă ''o motivație reparatorie istorică'', notează Agerpres.



''Institutul de Științe ale Educației trebuie acum susținut pentru dezvoltare - mai ales când vom trece de blocajele economico-financiare din prezent -, deoarece acesta trebuie să fie principalul motor care să ne ajute să implementăm în țară o educație bazată pe dovezi/validată științific, nu pe păreri adesea (prea) puțin informate sau pe pseudoștiință'', a scris Daniel David.



Ministrul prezintă, de asemenea, istoria Institutului de Științe ale Educației. Potrivit acestuia, în 1956, se înființa în cadrul Academiei Române (Academia Republicii Populare Române) Institutul de Psihologie, psihologia fiind atunci o știință în plină dezvoltare la nivel național și internațional. Însă, din anii '70 ai secolului trecut, psihologia a început să fie persecutată de regimul comunist, simplu și direct spus, mai ales pentru că nu se alinia și nu ajuta suficient de mult la formarea omului nou, omul comunist. Astfel, pentru un control mai puternic, Institutul a fost mutat, în 1970, în cadrul Academiei de Științe Social-Politice ''Ștefan Gheorghiu''.



Manualele de psihologie au fost scoase din școli din 1972, iar din 1977 specializarea de psihologie a fost interzisă în universități. În 1978, Institutul a fost mutat direct sub controlul Guvernului, prin Ministerul Învățământului, în cadrul Institutului de Cercetări Pedagogice și Psihologice; din păcate, asocierea pedagogiei cu psihologia (un domeniu deja persecutat și aflat sub lupa autorităților comuniste) a fost fatală ambelor, Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice fiind desființat în 1982, ca urmare a evenimentului legat de psihologie, și anume ''meditația transcedentală''. După Revoluția Anticomunistă din 1989, Institutul dedicat științelor educației se reînființează în cadrul Ministerului Învățământului, iar Institutul dedicat psihologiei, în cadrul Academiei Române, unde se află și astăzi, împreună cu componenta de filosofie, evidențiază Daniel David, în postarea de pe blog.



''În 2019, din motive administrative, Institutul dedicat științelor educației este reorganizat ca unitate în cadrul Ministerului Educației. Ținând cont de legătura istorică strânsă cu psihologia, am acceptat ulterior să devin președintele consiliului științific al Unității de Cercetare în Educație (fostul Institut de Științe ale Educației), iar acum, ca ministru, mă bucur că am putut iniția Hotărârea de Guvern pentru reînființarea Institutului de Științe ale Educației (am susținut ca rector/expert, când am fost întrebat în diverse contexte, ideea reînființării de când s-a lucrat la legea învățământului preuniversitar - Legea 198/2023)'', a mai menționat ministrul Daniel David.



Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației. Potrivit hotărârii, Institutul de Științe ale Educației preia activitățile și structurile specializate de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), care se desființează.



''Atribuțiile IȘE constau în realizarea și promovarea de studii și cercetări obiective și independente care să contribuie la avansarea cunoașterii printr-o mai bună înțelegere a contextelor, fenomenelor și proceselor educaționale, în vederea fundamentării deciziilor de politici publice în domeniul educației'', se arată într-un comunicat transmis Agerpres.



Totodată, reorganizarea IȘE se realizează cu respectarea măsurilor fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și nu are impact bugetar. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că organizarea și funcționarea, structura organizatorică, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Institutului de Științe ale Educației (IȘE) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.