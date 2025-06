Sabina Iosub, speaker la TEDx în fața elevilor bucureșteni: "Sper că am reușit să îi inspir să nu abandoneze"

Sabina Iosub le-a vorbit tinerilor despre provocările şi satisfacţiile meseriei de jurnalist Foto: captură video Antena3 CNN

Generația crescută cu acces facil la tehnologie este tot mai suprinzătoare. Tinerii sunt dornici să cunoască povești de succes și au inițiativă. Mai mulți elevi de la International School of Bucharest au organizat la ei în școală un celebru format prin care au oferit o platformă pentru discursuri inspiraționale care au captat atenția celor prezenți.

"Prin lentile diferite" – tema celei de-a doua ediţii a TEDx International School of Bucharest, a adus pe scenă poveşti de succes şi perspective diferite din mai multe domenii profesionale.

Sabina Iosub, Head of Programming Antena 3 CNN, le-a vorbit tinerilor despre provocările şi satisfacţiile meseriei de jurnalist i i-a încurajat să-şi urmeze visurile.

"După mai bine de 20 de ani, lucrez la cea mai bună televiziune din România, partener exclusiv al celei mai importante televiziuni din SUA, realizând cele mai bune relatări ale evenimentelor, inspirând oameni cu ce fac, făcând bine, ajutând oamenii, educând, schimbând lumea puţin", le-a spus Sabina Iosub elevilor.

"Când ne trăim visul, mai putem visa? Da, pentru restul dintre noi", a încheiat aceasta.

"M-a dat pe spate doamna Sabina, care a vorbit despre living the dream, chiar foarte inspirațional. Copiii aici sunt foarte buni, mai ales cu examenele. Au reușit să balanseze examenele de bacalaureat cu organizarea acestui eveniment", a declarat George Sfoarță, elev al International School of Bucharest.

"Tocmai am am ascultat discursul doamnei Sabina Iosub. Atât ea, cât și ceilalți speakeri pot să ne ofere câte ceva din domeniul în care ei activează," a spus Rareș Huidu, elev al școlii.

"Prin anumite evenimente, prin tematici interesante ca asta, "through different lenses", cred că ne cumva ne punem mintea la creativitate. Mi se pare fascinant cum oameni din toate domeniile au diferite perspective, că practic de la asta pornit totul, de la diferite perspective. Mi se pare foarte interesant", a spus Maria Zeca, elevă la International School of Bucharest.

"Elevii noştri au făcut o treabă bună, este activitatea lor, ei au luat toate deciziile, ceea ce face evenimentul şi mai valoros," a declarat Oytun Pekel, Head of Secondary la International School of Bucharest.

"Extrem de emoționată să fiu parte a tot ceea ce înseamnă conferințele Tedx, iată, organizate pentru elevi, pentru tineri care vor să-și atingă visul. Le-am povestit despre visul meu și felul în care eu îmi trăiesc visul și sper că prin ceea ce a însemnat și înseamnă experiența mea de viață am reușit să îi inspir să nu abandoneze", a spus Sabina Iosub.

Elevii de la International School of Bucharest se pregătesc deja şi pentru ce-a de-a treia ediţie TEDx.