Elevii din Bucureşti vor intra în vacanță vineri, după terminarea cursurilor. Harta cu perioada aleasă de fiecare inspectorat școlar

<1 minut de citit Publicat la 10:21 11 Feb 2026 Modificat la 10:21 11 Feb 2026

Elevii din Bucureşti vor intra în vacanță vineri, după terminarea cursurilor. FOTO: Getty Images

Elevii din Bucureşti vor intra vineri, după finalizarea cursurilor, în vacanţă şi se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Vacanţa intermodulară poate fi stabilită de inspectoratele şcolare judeţene şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în oricare dintre săptămânile cuprinse în perioada 9 februarie - 1 martie.

Trei județe au ales vacanța mobilă din februarie 2026 în săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe între 16-22 februarie și restul în săptămâna 23 februarie – 1 martie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.



Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se va încheia pe 14 aprilie.



Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.



Programele "Şcoala altfel" şi "Săptămâna verde" se desfăşoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ.