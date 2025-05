Elevii olimpici din Alexandria au experimentat o zi din viața de student la Medicină Veterinară și Agronomie: „Mi-a plăcut foarte mult”

Prima oprire a elevilor olimpici din Alexandria a fost la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMV / foto: Antena 3 CNN

Treizeci de elevi de top din Alexandria au experimentat, pentru o zi, viața de student la Medicină Veterinară și Agronomie. Au vizitat laboratoare, au interacționat cu animale și au descoperit ce presupune, în realitate, o carieră în aceste domenii. Totul, în cadrul programului „Clubul olimpicilor României Inteligente”, care le oferă tinerilor șansa de a păși concret spre viitorul profesional.

Prima oprire a elevilor olimpici din Alexandria a fost la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMV. Acolo au aflat ce oportunități și beneficii le poate aduce acest program de studii.

„O experiență plăcută, mai ales pentru faptul că am putut vizita un spital de medicină veterinară, pentru că nu cred că are oricine ocazia să intre într-un astfel de loc dacă nu are un animal de companie. Nu cred că am tăria pentru a face această meserie. Trebuie să fii un om cât se poate de implicat în meseria ta, dar în același timp să poți să te detașezi de anumite cazuri”, spune o elevă.

Profesorii coordonatori spun că elevii au fost încântați să afle mai multe despre ce presupune această meserie.

„Ei au învățat astăzi că avem tot ce ne trebuie ca ei să fie niște specialiști perfecți. Au învățat că profesia asta este cea mai frumoasă din lume și că îi învățăm în primul rând multă carte, dar îi învățăm să fie și oameni. Ca să fii un medic veterinar bun, în primul rând, trebuie să fii foarte puternic, să ai o condiție fizică grozavă, pentru că este o muncă grea de stat în picioare, în sălile de operații, de alergat. În fermă poți lucra cu animale mari, cum sunt animale de fermă, dar poți lucra și în herghelii cu caii ăștia, dar poți să-ți alegi și partea de laborator”, spune o profesoară de la USAMV.

„Nu am stat niciodată să privesc mai îndeaproape această meserie și mi se pare chiar benefic să aflu ceva în plus, mai ales că sunt pasionată de partea aceasta de biologie și medicină, de ce nu. Și cred că e un domeniu de viitor”, spune o altă elevă.

Ziua dedicată medicinei veterinare a continuat la sediul Universității Agronomice și Medicină Veterinară, unde elevii au aflat în ce constă oferta educațională.

„Am fost la Facultatea de Medicină Veterinară și unde suntem acum la Agronomie. Mi-a plăcut foarte mult până acum la Agronomie, pentru că am descoperit mai multe despre această facultate, nu știam mai nimic. Mi-au plăcut mult, grădinile au fost foarte frumoase, chiar suntem ca într-un parc, cu toate că ajută și la studiu și îmi face plăcere să fiu aici”, spune o altă elevă.

Programele de studiu sunt atât în limba română, cât și în limba engleză și franceză.

„Programele pe care le oferim și din oferta educațională ei pot vedea că sunt atât în limba română, cât și în limba engleză, cât și în limba franceză. Se pot bucura de cum intră pe partea de acest campus. În primul rând se pot bucura de facilități pe care le avem din punct de vedere didactic și științific, fiindcă ne adresăm nu numai viitorilor studenți de la licență, dar și de la master și doctorat”, a declarat Teodor Trașcă, Prorector USAMV.

Programul educativ și vocațional „Clubul Olimpicilor Alexandria România Inteligentă”, organizat de Primăria Municipiului Alexandria în parteneriat cu Antena 3 CNN, este dedicat copiilor cu rezultate remarcabile la învățătură.