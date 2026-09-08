„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare

2 minute de citit Publicat la 14:17 08 Sep 2026 Modificat la 14:17 08 Sep 2026

Mircea Badea și mama sa, Mariana Badea. Sursa foto: Mircea Badea via Youtube

Mircea Badea, împreună cu mama sa, Mariana Badea, profesoară de limba română, au explicat, într-un videoclip publicat luni pe rețelele sociale, cum ne cerem scuze corect.

În ultima perioadă, cei doi au realizat împreună mai multe momente educative și clipuri video despre corectitudinea gramaticală, folosirea exprimărilor și a expresiilor în limba română.

Discuțiile urmăresc să explice, într-un mod accesibil și, adeseori, cu umor, anumite formulări folosite frecvent în limba română și să atragă atenția asupra greșelilor de exprimare.

Într-unul dintre cele mai recente momente, cei doi au discutat despre formulele prin care ne cerem scuze și despre controversa legată de folosirea expresiei „îmi cer scuze”.

Mircea Badea: „Îmi cer scuze” e bine?

Mariana Badea: Nu e bine, dacă vrei să te scuzi tu. Dacă spui „îți cer scuze”, eu ție ți le cer.

Mircea Badea: Trebuie să ți le dau.

Mariana Badea: Da, să spui, „da, le-am primit”

Mircea Badea: Păi și atunci cum să zic?

Mariana Badea: „Scuzați-mă” sau scuză-mă”, sau, pur și simplu, ca să fie scurt, zic „scuze”.

Mircea Badea: „Scuze”, așa, impersonal. Și nu te întreabă: „Ce-i cu ele Doamnă?”

Mariana Badea: Nu, că nu are nimeni curaj.

Mircea Badea: Dar e o dezbatere cu privire la asta, nu?

Mariana Badea: Da. Unii spun că nu este nicio problemă de pronume reflexiv, sau în dativ, sau unde e el. Că zicem așa: cui cer scuze? Vouă.

Mircea Badea: Dar „vă prezint scuze”?

Mariana Badea: Da, sigur că da, „vă prezint scuze”. (...) Unii acceptă (n.r. varianta „îmi cer scuze”), unii spun: „Păi cui le ceri? Mi le ceri mie, ți le ceri ție, vouă vă cer scuze?

Mircea Badea: Dar nu mai bine nu-ți ceri scuze și nu greșești deloc?

Cine este Mariana Badea

Mariana Badea este profesoară de limba și literatura română, cu gradul I în învățământ, și este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

A predat limba și literatura română la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București și a făcut parte, pentru o perioadă îndelungată, din Comisia Națională de Limba și Literatura Română, patronată de Ministerul Învățământului. Pentru activitatea sa în educație, a primit și medalia națională „Gheorghe Lazăr”.

Mariana Badea a publicat peste 25 de cărți destinate elevilor, lucrările sale fiind concepute în conformitate cu programa școlară. Printre titlurile sale se numără „Limba și literatura română pentru Bacalaureat”, una dintre lucrările sale cunoscute dedicate pregătirii pentru examenul de maturitate, „Teste pentru examenul Bacalaureat”, „Personaje literare – caracterizări pentru clasele V-XII” și „Limba română. Teste pentru admiterea în învățământul superior”.

Profesoara a publicat și lucrări dedicate gramaticii, printre care „Limba română. Gramatica”, „Limba română. Gramatica actualizată” și „Exerciții de gramatică actualizată. Explicate și rezolvate pentru elevi”.

Cărțile sale de gramatică urmăresc inclusiv modificările și noutățile introduse prin DOOM-2021.

Printre lucrările mai recente se află „Limba și literatura română pentru Bacalaureat 2026”, publicată de Pro Universitaria, precum și „Bumerang de manele... lingvistice”, apărută în 2026.