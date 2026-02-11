Liceul de Artă din Deva primeşte o clasă în plus, după un protest al părinţilor

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Liceul de Artă din Deva va avea o clasă suplimentară în anul școlar 2026–2027, pe filiera vocațională, după ce părinții au contestat, la finalul lunii ianuarie, într-o ședință a Consiliului Local Deva, propunerea Inspectoratului Școlar Hunedoara de a reduce numărul de locuri la această unitate de învățământ, relatează Agerpres.

Nemulțumirea comunității s-a văzut și în stradă. Miercuri după-amiază, elevi, profesori și părinți au organizat un flashmob pentru a atrage atenția asupra importanței culturii și a educației vocaționale.

În fața sediului Inspectoratului Școlar Hunedoara, elevii au interpretat „Oda bucuriei” și au expus pe caldarâm desenele și picturile realizate de ei.

Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, a transmis, printr-un comunicat, că administrația locală a înaintat oficial punctul de vedere al comunității, exprimat în ianuarie, și a susținut ajustarea planului de școlarizare în funcție de realitățile și nevoile orașului.

„În urma dialogului instituţional şi a analizelor realizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara, Consiliul de administraţie al instituţiei a decis suplimentarea planului de şcolarizare pentru municipiul Deva cu două clase, una la Colegiul Naţional 'Decebal', filiera teoretică, şi una la Liceul de Arte `Sigismund Toduţă`, filiera vocaţională. Este un rezultat firesc, care confirmă faptul că argumentele comunităţii locale au fost corect fundamentate şi asumate”, a transmis edilul local.

Pentru anul școlar 2026–2027, în Deva vor fi prevăzute în planul de școlarizare 26 de clase a IX-a la învățământ liceal de zi: 9 clase la filiera teoretică, 8 la filiera vocațională și 9 la filiera tehnologică.

La nivelul județului Hunedoara, însă, tendința este de scădere. Numărul elevilor care termină anul acesta clasa a VIII-a este cu 333 mai mic față de anul precedent, ceea ce va duce implicit la reducerea numărului de clase a IX-a.

Concret, în învățământul public sunt înscriși în prezent 2.555 de elevi în clasa a VIII-a, comparativ cu 2.888 în anul școlar 2024–2025.