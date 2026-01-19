Ministerul Educației selectează profesori pentru programul „Școala din spital”. Înscrierile se fac online

A început selecţia cadrelor didactice pentru programul „Şcoala din spital”. Sursă foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, luni, lansarea apelului pentru acest an privind selecţia cadrelor didactice pentru programul „Şcoala din spital”.

Apelul este deschis cadrelor didactice care predau sau doresc să predea în spital în educaţia timpurie - educator/educatoare, profesor pentru educaţie timpurie; în învăţământul primar - învăţător/învăţătoare, profesor pentru învăţământ primar; în învăţământul gimnazial - profesor; în învăţământul liceal şi profesional - profesor, profesor - instruire practică.

„Înscrierea se face exclusiv electronic, iar depunerea candidaturilor se realizează pe tot parcursul anului calendaristic. Lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi este publicată în maximum trei luni de la înscriere, pe pagina web a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, www.edu.ro, secţiunea 'Concursuri'”, a anunţat MEC, pe Facebook.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunța și programe de educație pentru sănătate și alimentație corectă.

Potrivit acestuia, pe lângă componentele de prevenție, igienă stomatologică și vaccinare, acestea vor aborda și zona de alimentație corectă.

„Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul Educației au început un astfel de demers pentru realizarea unor programe de educație pentru sănătate. Pe lângă componenta de prevenție, pe lângă componenta de igienă stomatologică, de exemplu, vaccinare și toate celelalte conduite preventive se va discuta și se va aborda inclusiv zona de alimentație, în special o alimentație corectă, care să reducă gradul de obezitate care există în România”, a spus ministrul Sănătății.