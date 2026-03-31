Noul ministru al Educației anunță că din toamnă ar putea crește salariile profesorilor

Mihai Dimian este noul ministru al Educației.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat, marți, că tariful pentru plata cu ora în învăţământ ar putea creşte din toamnă, el precizând că în aceste săptămâni se caută soluţii, potrivit Agerpres.

„Dacă vorbim de tariful la plata cu ora, încercăm în aceste săptămâni să identificăm sumele necesare pentru a creşte acest tarif din toamnă. În momentul de faţă, considerăm că este foarte important să avem o discuţie onestă despre implicarea profesorilor în activităţile generale şi să prezentăm această imagine societăţii.

Pentru că atunci când s-au luat aceste măsuri, foarte multe reacţii au fost legate de faptul că profesorul lucra 16 ore, 18 ore - înainte, iar după - 20 de ore pe săptămână în şcoală, lucru fals”, a afirmat ministrul, care a participat, luni, la masa rotundă "Adicţiile la copii şi adolescenţi", găzduită de Administraţia Prezidenţială, în cadrul proiectului "România în Lumină".

Totodată, el a precizat că acest studiu arată cât de mult intervine profesorul în afara orelor în relaţia cu elevul, subliniind că elevul are nevoie de această relaţie directă. Mihai Dimian spune că a prezentat sindicatelor din educaţie o propunere de fişă de post a profesorului în care să fie menţionate şi orele lucrate în afara programului din şcoală.

„Să identifice în mod clar câte ore sunt dedicate activităţilor de simulare, de formare, câte ore sunt necesare pentru pregătirea acelor ore sau pentru corectarea temelor, astfel încât să avem această imagine generală pe care să o prezentăm societăţii.

Ea diferă de la disciplină la alta, de la un tip de educaţie la altul şi la final să intervenim acolo unde este cea mai mare nevoie. În România s-a intervenit la fel când a fost creşterea şi când a fost scăderea”, a menţionat Mihai Dimian.

În această lună, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a plătit 254 de milioane de lei pentru hotărâri judecătoreşti vechi, sumă cu care ar fi putut creşte plata la tariful cu ora din toamnă cu aproximativ 50%, însă diferenţiat.

„Odată ce avem bugetul, identificăm şi modalităţile prin care poate se fac economii în anumite locuri, poate suplimentează în a doua parte a anului. Vom vedea modalitatea prin care să ajungem la o astfel de soluţie”, a explicat ministrul Educaţiei.