Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026: mai bine de un sfert dintre elevi au luat note mai mici de 5 la Română și Matematică

1 minut de citit Publicat la 17:23 30 Mar 2026 Modificat la 17:23 30 Mar 2026

Luni, 30 aprilie, au fost comunicate rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026 și, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației aproape o treime dintre elevi au luat note mai mici de 5 la Română și Matematică.

Ministerul Educației transmite că doar 69,86% dintre elevi au obținut note egale sau mai mari de 5 la Limba română, procentul fiind chiar mai mic la Matematică - 65,46%.

Mai exact, la proba de Limba română, 30,13% dintre elevi au obținut note sub 5, în timp ce 69,87% au reușit să ia peste 5.

La Matematică, rezultatele sunt mai slabe: 34,54% dintre elevi au fost notați sub 5, iar 65,46% peste 5.

La Limba română, cele mai multe note s-au situat în intervalul 7-9 și 4-6, iar la Matematică - în intervalul 4-7.

Rezultatele au fost comunicate individual prin intermediul școlilor, şi nu prin afişare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele obținute pot fi trecute în catalog.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu a fost organizată în toate şcolile, după ce sindicatele au recomandat profesorilor să nu participe la testări, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Simularea a fost organizată în peste 4.500 de unităţi de învăţământ din ţară, adică în 97,8% dintre şcolile cu nivel gimnazial.