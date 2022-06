Rezultate Bacalaureat 2022. Sorin Cîmpeanu: "Școala trebuie să asigure un nivel de minimum nota 7 cu ceea ce înveți la școală, fără teme și meditații"

"Din păcate, pentru că școala nu asigură acest nivel minim 7, dacă nu chiar 8, ar trebui să ia un elev care învață doar la școală, doar în sala de clasă, fără meditații, cu siguranță (n.red meditațiile) sunt o componentă importantă.

Despre meditații pot să vă spun următorul lucru: în orice stat al acestei lumi este normal pentru un părinte să-și dorească să investească în educația propriului copil. Să investească pentru performanță, pentru nota 10. Nu ar trebui să se întâmple acest lucru pentru medii de 7, spre exemplu”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, la DigiFM, potrivit edupedu.ro.

"Perioada de criză precum cea pe care am traversat o accentuează diferențele dintre elevii care sunt slabi și devin și mai slabi, și elevii care sunt buni și devin și mai buni pentru că beneficiază de suportul familiei, inclusiv prin această pregătire la nivel de meditație. Da, este adevărat.

Pe de altă parte, însă nu trebuie să uităm totuși că notele mari nu au fost doar ale celor care au făcut meditații. ( .. ) La Bacalaureat, de exemplu, Cluj avut 81,5 % rată de promovare. După Cluj vine Iași cu 81,7%, Galați 81,6 Brăila cu 81,3%. Deci sunt județe care au obținut rezultate foarte bune la Bacalaureat. Bucureștiul are doar 77 la sută, peste media pe țară", a mai spus acesta.

“Pe de altă parte, aș vrea să vă spun despre celelalte județe cu rezultate slabe: Ilfov, Giurgiu, Călărași. Ilfov cu 47 %, Giurgiu cu 55 % și Călărași cu 57%. Sunt toate trei județe în care numărul de candidați este de circa 11.000 de candidați la Bacalaureat. Spre deosebire de București care a avut 15.000 de candidați la Bac sau județe precum Iași sau Suceava care au avut câte 5000 de candidați. Clujul a avut 4000 de candidați.

Mai puțin și mult mai slab pregătiți cu zone rurale mai extinse, aceste județe în care avem rezultate slabe. Este foarte important să vă precizez că sunt de trei ori mai mulți elevi care au luat sub media cinci la Evaluarea națională în mediul rural decât în mediul urban, parcă sunt două țări diferite merge bancomatul rural. Deci un județ cu cât are mai mult în mediul rural cu atât are rezultate mai slabe. Se corelează trebuie să recunosc și cu faptul că în mediul rural meditațiile sunt mult mai puțin frecvent întâlnite decât în mediul urban.

Da, la aceste rezultate bune a contribuit și efortul părinților care au dorit să asigure o pregătire propriilor copii și este un efort lăudabil, care trebuie apreciat. Asta nu înseamnă că nu este o eroare a școlii că nu a reușit să pregătească acești elevi măcar pentru media 7, așa cum v-am spus, performanța fiind cea care ar trebui să fie luat în calcul în cadrul procesului de meditații în particular, care se practică în orice stat al acestei lumi,” spune Sorin Cîmpeanu.