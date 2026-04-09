Rezultate simulare Bac 2026. Notele au fost comunicate: Care sunt procentele de promovare, pe fiecare probă

1 minut de citit Publicat la 13:32 09 Apr 2026 Modificat la 13:37 09 Apr 2026

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 au fost comunicate în data de 8 aprilie inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, urmând să fie transmise către unitățile de învățământ, după ce termenul a fost prelungit cu o săptămână. Datele de mai jos au fost extrase din platforma de evaluare digitalizată și prelucrate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, potrivit edu.ro.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat, desfășurată în perioada 23 – 26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ din întreaga țară.

Participarea candidaților a fost mai ridicată comparativ cu anul trecut, după cum urmează:

Limba și literatura română: peste 114.600 elevi (peste 101.000 în 2025)

peste 114.600 elevi (peste 101.000 în 2025) Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 elevi (peste 99.900 în 2025)

peste 113.100 elevi (peste 99.900 în 2025) Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 elevi (peste 98.300 în 2025)

peste 111.100 elevi (peste 98.300 în 2025) Limba și literatura maternă: peste 6.100 elevi (peste 5.500 în 2025)

În total, au fost realizate 778.464 de evaluări, cu aproximativ 13% mai multe decât în 2025, când au fost înregistrate 688.808 evaluări într-o perioadă similară. O lucrare a fost evaluată de minimum doi profesori, iar în cazul unor diferențe mai mari de un punct între notele inițiale, aceasta a primit până la patru evaluări.

Rezultate pe probe

La Limba și literatura română (proba E.a), procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 77,23%, în creștere față de 66,84% în 2025.

La proba obligatorie a profilului – matematică sau istorie (E.c), procentul notelor de trecere a fost de 64,48%, față de 63,28% anul trecut.

La proba la alegere a profilului și specializării (E.d), care include discipline precum biologie, chimie, fizică, economie, geografie, informatică sau psihologie, procentul notelor peste 5 a ajuns la 73,69%, comparativ cu 69,46% în 2025.

La limba și literatura maternă (E.b), rezultatele au fost cele mai bune, cu un procent de 86,56% note peste sau egale cu 5, în creștere de la 82,5% în anul anterior.

Precizări importante

Lucrările scrise ale elevilor se află în unitățile de învățământ unde au fost susținute probele.

Profesorii care predau disciplinele respective au acces la acestea, iar conducerile școlilor vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare.

Aceste documente vor fi utilizate în procesul de vizualizare a lucrărilor de către elevi.