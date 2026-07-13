Tabloul dezastrului la Evaluarea Națională. Salvați Copiii: Doar 65% dintre elevii care au început școala acum nouă ani au luat peste 5

Tabloul dezastrului la Evaluarea Națională. Salvați Copiii: Doar 65% dintre elevii care au început școala acum nouă ani au luat peste 5. FOTO: Profimedia Images

Mai puțin de două treimi dintre elevii care au început școala în urmă cu nouă ani au reușit să obțină medii peste 5 la Evaluarea Națională din acest an, arată o analiză a organizației Salvați Copiii. Diferențele dintre județe din acest punct de vedere depășesc 40 de puncte procentuale, potrivit organizației.

Din cei 174.567 de elevi înscriși în clasa pregătitoare în urmă cu nouă ani, 113.316 au obținut medii peste 5 la Evaluarea Națională, ceea ce reprezintă 64,91% din întreaga generație.

Situația diferă puternic de la un județ la altul. În Călărași, doar 43,06% dintre elevii care au început școala acum nouă ani au ajuns să obțină medii peste 5. În București, procentul a fost de 84,06%. Diferența dintre cele două extreme depășește astfel 40 de puncte procentuale.

Printre județele cu cele mai mici ponderi ale elevilor care au obținut medii peste 5 se mai află Teleorman, cu 50,73%, și Caraș-Severin, cu 51,14%. La polul opus, după București, județul Cluj a înregistrat o pondere de 77,38%.

Salvați Copiii arată că mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele examenului au obținut medii peste 7. Procentul a fost de 48,47%, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea sistemului de educație de a le oferi tuturor copiilor acces la o pregătire relevantă și de calitate.

Analiza mai arată că peste 15% dintre copiii care au început școala în urmă cu nouă ani nu au ajuns să se prezinte la Evaluarea Națională.

Între numărul elevilor înscriși în clasa pregătitoare în 2017 și cel al elevilor care au început clasa a VIII-a în toamna anului 2025 există o diferență de 6.851 de copii, reprezentând 3,92% din generație.

Cele mai mari pierderi înregistrate în primii opt ani de școală au fost în județele Covasna, unde procentul a ajuns la 15,16%, Mureș, cu 12,7%, și Ialomița, cu 11,99%. Potrivit organizației, aceste diferențe pot fi explicate atât prin abandonul școlar, cât și prin migrație.

O pierdere mult mai mare se înregistrează însă pe parcursul clasei a VIII-a. Între numărul elevilor care au început anul școlar în toamna lui 2025 și cel al elevilor înscriși la Evaluarea Națională există o diferență de 19.448 de copii, adică 11,14% din generație.

Organizația explică faptul că aici sunt incluși și copiii cu cerințe educaționale speciale din învățământul special sau de masă, care participă la examen doar la solicitarea expresă a părinților. De asemenea, elevii care au început clasa a VIII-a, dar nu au absolvit-o, nu sunt înscriși la Evaluarea Națională.

Cele mai mari pierderi în clasa a VIII-a au fost înregistrate în Călărași, unde procentul a ajuns la 22,57%, Giurgiu, cu 21,02%, și Brăila, cu 17,9%. În anul anterior, pe primele locuri s-au aflat Giurgiu, cu 26,01%, Brăila, cu 24,09%, și Călărași, cu 21,57%.

Salvați Copiii atrage atenția că județele cu cele mai mari pierderi se regăsesc constant în partea de sus a clasamentului, iar problema necesită un răspuns clar din partea autorităților.

Dintre elevii înscriși la Evaluarea Națională, 5.017, reprezentând 2,87% din generație, nu s-au prezentat la una sau mai multe probe.

Pe baza acestor date, Salvați Copiii cere Ministerului Educației să majoreze finanțarea școlilor din zonele dezavantajate, să extindă accesul la creșe și grădinițe, să folosească datele din sistemul educațional pentru a identifica mai bine cauzele eșecului școlar și să introducă un sistem de avertizare timpurie pentru copiii cu risc de abandon. Organizația mai recomandă extinderea programelor „Școala după Școală” și „A Doua Șansă”, asigurarea unei mese sănătoase în comunitățile vulnerabile, reducerea predării simultane în clasa a VIII-a, intervenții timpurii pentru literație și numerație, stimulente pentru profesorii din zonele defavorizate și publicarea anuală a unui indicator privind diferențele dintre județe.