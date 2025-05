Toate școlile vor avea camere de supraveghere audio-video. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial

Ministrul Educației spune că, prin acest element, şcolile devin mai sigure. FOTO: Getty Images

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a salutat joi publicarea în Monitorul Oficial a ordinului legat de monitorizarea audio-video în cadrul unităţilor de învăţământ, subliniind că, şi prin acest element, şcolile devin mai sigure, transmite Agerpres.

„Ca ministru am responsabilitatea ca actul educaţional să se desfăşoare nu doar eficient, ci şi într-un context în care toţi actorii se simt în siguranţă şi au o calitate bună a vieţii. Suntem în plină analiză de propuneri de politici educaţionale şi la început de reforme pentru a eficientiza actul educaţional. În paralel însă am gândit un sistem care să asigure şi contextul adecvat acestei eficientizări. Deşi comportamentele agresive, consumul de droguri (şi alte substanţe interzise) şi violările normelor sociale şi ale procesului educaţional în şcolile din ţară se află adesea sub nivelul celor din alte ţări dezvoltare, simpla existenţă a acestora în şcolile noastre este de neacceptat”, a precizat ministrul, într-un comunicat.

Ordinul de ministru face parte din demersurile de prevenire a comportamentelor violente şi de reducere a fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Conform procedurii, şcolile au obligaţia:

de a folosi înregistrările doar pentru cercetarea cazurilor de violenţă, respectiv a cazurilor ce vizează protecţia bunurilor şi a valorilor;

de a nu folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice sau în soluţionarea contestaţiilor privind evaluarea elevilor;

de a utiliza numai camere sau dispozitive de supraveghere configurate cu circuit închis, care nu permit configurarea sau accesul din afara unităţii de învăţământ;

de a desemna o persoană cu atribuţii de monitorizare a funcţionării sistemului de supraveghere audio-video, precum şi un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

Sistemele audio-video pot fi instalate în sălile de clasă, în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de festivităţi, pe holurile căminelor sau ale internatelor, precum şi în sălile de sport, cu excepţia vestiarelor şi a grupurilor sanitare, precizează comunicatul citat.

Accesul la înregistrările audio-video se face în baza unei cereri scrise, motivată, aprobată de directorul unităţii de învăţământ, numai prin vizualizarea acestora, de părintele sau reprezentantul legal al elevului minor, elevul major sau personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, reprezentaţii inspectoratelor şcolare judeţene/ Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, psihologul/ consilierul şcolar din unitatea de învăţământ preuniversitar. Cererea trebuie să conţină şi perioada de timp corespunzătoare pentru care se solicită accesul la înregistrări.