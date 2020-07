United Colors Team, compania care dă culoare ideilor și orașelor, 10 ani de performanță

United Colors Team împlinește 10 ani, iar anul acesta a fost unul ceva mai diferit. „Suntem de peste 10 ani pe piața producției publicitare, ne ocupăm cu producție indoor și outdoor, avem și tipografie”, ne spune Florin Vișovan, directorul general al companiei.

Fie că vorbim de suportul de mari dimensiuni, fie despre pliante sau cărți de vizită, echipa United poate tipări peste 5.000 de metri pătrați într-o singură zi: „Ține de utilajele pe care le folosești, de oameni. În primul rând de oameni, că utilajele dacă nu ai personal care să le mânuiască degeaba le ai”, a explicat directorul general.

Florin Vișovan știe bine asta pentru că este la conducerea companiei de ani buni. A pornit, însă, ca simplu angajat în producție iar apoi a câștigat experiență lucrând rând pe rând în toate departamentele: „Am ajuns în companie în 2013, inițial ca necalificat pe partea de finisaje și autocolante. Am fost operator 2 ani, am devenit coordonator de departament iar după muți ani de muncă am devenit director general. Am văzut cum gândesc oamenii, știu ce nevoi au”.

„Dăm valoare cuvintelor și ideilor dumneavoasă pentru a le putea expune în cele mai bune condiții tehnice”

O dată imprimate, materialele publicitare de dimensiuni mari sunt finisate apoi pregătite pentru livrare. În secția de print digital se pot imprima detalii cu textură lucioasă pe diverse tipuri de produse, de la cărți de vizită la pliante afișe sau mape de prezentare.

Tipografia reprezintă un departament important în cadrul United Colors Team. Aici se pot imprima în cele mi bune condiții tehnice până la 14.000 de coli pe oră. În perioada pandemiei echipa a început să producă și materiale de protecție împotriva noului coronavirus: „Am făcut viziere, panouri de protecție pentru spitale, benzinării. E o chestie de mândrie când vezi pe stradă sau la tv produse realizate de cpmpania ta. Eu unul, mă mândresc”, a mărturisit Florin Vișovan.

Compania care dă culoare ideilor