Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj construieşte cel mai mare centru de simulare şi cercetare medicală din Sud-Estul Europei

sursa foto: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a demarat construcția celui mai mare centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, un proiect cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut joi, într-o conferință de presă, de rectorul Anca Buzoianu, relatează Agerpres.

Noul centru va beneficia de finanțare din resursele proprii ale universității, precum și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Rectorul UMF a subliniat că proiectul urmărește formarea unor medici mai bine pregătiți, adaptați cerințelor medicinei moderne.

„Pentru noi este un moment de bucurie. Va fi cel mai mare centru integrat de simulare şi cercetare medicală din Sud-Estul Europei, un proiect care vorbeşte despre viitor şi despre investiţii de calitate. Este un centru integrat, coerent şi funcţional. Ne-am gândit, în urmă cu 5 ani, că educaţia medicală modernă nu înseamnă doar teorie şi practică ci înseamnă şi simulare, formare pentru siguranţa pacienţilor. Studenţii noştri trebuie să exerseze manoperele medicale înainte pe simulatoare, pe programe de calculator, pe manechine. Scopul acestui centru este de a forma medici mai competenţi. Va fi un centru de chirurgie experimentală şi training, dar va include şi o nouă bibliotecă universitară, fiind cel mai amplu proiect de infrastructură a UMF şi ce ea mai mare clădire a UMF”, a declarat Anca Buzoianu.

Potrivit acesteia, centrul constituie o investiție strategică în educație și cercetare și va contribui la pregătirea unor noi generații de profesioniști din domeniul medical.

Centrul integrat va funcționa într-o clădire alcătuită din două corpuri. Aici vor fi amenajate un Centru de simulare, training și cercetare pentru dezvoltarea competențelor profesionale, un Centru de chirurgie experimentală și training, precum și o bibliotecă universitară.

Clădirea va avea o suprafață construită totală de aproximativ 17.000 de metri pătrați. Dintre aceștia, 13.000 de metri pătrați vor reveni Corpului A, destinat centrului de simulare, iar 3.900 de metri pătrați vor fi alocați Corpului B, care va găzdui biblioteca. Ansamblul va include trei niveluri de subsol, cu adăpost de protecție civilă, 133 de locuri de parcare, zone tehnice comune și infrastructura necesară funcționării celor două obiective.