Elena Udrea, avertisment pentru „sistem”: „Sunt convinsă că voi învinge”

Foto: Facebook/Elena Udrea

Elena Udrea iese din nou la luptă împotriva sistemului. Fostul ministru susține că deși Florian Coldea și-a pierdut puterea odată cu funcția, „sistemul” pe care l-a condus încă există.

„Acum fix trei ani, dadeam un interviu fulminant din perspectiva informatiilor care apareau pentru prima data in spatiul public, despre puterea oculta care deja conducea Romania. Asa a aparut numele lui Florian Coldea, la vremea aceea adjunctul directorului SRI si aproape nimeni nu stia cine e.

Multi au crezut atunci ca este o fabulatie prin care incercam sa ma apar de acuzatiile pe care mi le adusese cu o zi inainte procuroarea Mihaela Iorga Moraru. A doua zi Coldea il vizita pe Ghita la Cheia sa ii ceara socoteala pentru lucrurile pe care mi le dezvaluise, a treia zi incepea scandalul Gala Bute, iar a patra zi Kovesi formula impotriva mea 6 cereri de retinere si arestare.

Astazi, dupa trei ani, se dovedeste ca am avut dreptate.

Unde este Coldea azi? Se pare ca si-a pierdut puterea odata cu functia. Dar Sistemul pe care l-a condus inca exista, chiar daca e pe ultima suta de metri.

Unde sunt eu azi? Dupa trei ani de lupta, inca in ring... Si sunt convinsa ca voi invinge. Dar viata mea a fost pusa intre paranteze, timp de trei ani...

Dincolo de mine, important este insa ce se intampla cu Romania...”, scrie Udrea, pe Facebook.