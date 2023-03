Elena Udrea, mesaj după moartea lui Rudel Obreja: ”Toți cei părtași să îl aibă pe conștiință! Au rămas 3 copii fără tată”

Elena Udrea a transmis un mesaj din spatele gratiilor, după moartea lui Rudel Obreja. Fostul ministru spune că toți cei care l-au băgat în închisoare pentru dosarul ”Gala Bute” ar trebui să îl aibă pe conștiință.

”A murit Rudel Obreja!

Este fără îndoială ca boala lui s-a declanșat din cauza hărțuirii timp de 8 ani în dosarul “Gala Bute”.

A fost arestat de trei ori în acest timp ca și mine, ultima dată pe 7 aprilie anul trecut, reîncarcerarea a fost un soc pentru el.

Nu se aștepta ca decizia CCR să nu fie respectată.

”Doua luni l-au ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite”

A intrat în pușcărie sănătos, însă epuizat sufletește de atâta nedreptate si cu o mare suferința pentru copii mici si soția lăsați acasă, așa cum povestește cel cu care a fost închis alături de el de fiecare data.

După o luna a început sa se simtă rău, dar doctorul de la Jilava nu l-a luat în serios si încă doua luni l-au ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite.

După patru luni in sfârșit au acceptat sa îl trimită la spitalul Fundeni unde i s-a descoperit cancer la pancreas, însă din păcate era prea târziu, era in faza terminala. Doar la presiunea presei l-au pus liber fără însă sa-i dea voie in afara țării sa se trateze.

Dacă pe 7 aprilie decizia CCR ar fi fost respectata, Rudel Obreja ar fi fost in libertate si chiar dacă boala s-ar fi declanșat oricum ar fi avut șansa sa o diagnosticheze si sa se îngrijească din timp.

”Au rămas 3 copii fără tată!”

Rudel Obreja a fost condamnat pe nedrept in dosarul “Gala Bute” doar pentru ca a fost un om demn, cu onoare, un om cinstit, care nu a acceptat sa facă jocurile procurorului lui Kovesi si nu a cedat la presiunile si șantajul acestora prin care încercau sa obțină delațiuni la adresa mea.

Deși a denunțat toate acestea public si in fata judecătorilor chiar de la început din 2015 nu a contat pentru nimeni.

Rudel Obreja nu a avut nicio vina, a iubit sportul, a iubit boxul, a fost un patriot. Si-a dorit sa il aducă pe Bute sa boxeze in România in fata concetățenilor lui si așa cum milioane de români își doreau atunci si pentru asta a plătit cu libertatea si acum chiar cu viața.

Toți cei care au fost părtași la acest abuz al justiției “statului paralel” care este dosarul “Gala Bute”, trebuie sa îl aibă pe conștiința, a murit un om, un tata, un soț. Au rămas 3 copii fără tată!

Dumnezeu sa te odihnească in pace, Rudel Obreja!”, a scris Elena Udrea într-o postare pe Facebook.