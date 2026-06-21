"Elveția Estului”. Traseul montan care traversează România prin 400 de sate pitorești, i-a impresionat pe turiștii străini

Traseul de drumeție a fost gândit mai puțin ca o inițiativă turistică și mai mult ca un proiect social. FOTO: Profimedia Images

Jurnaliștii de la Euronews au rămas impresionați de Via Transilvanica, traseul de 1.600 de kilometri care traversează România prin 400 de sate și 20 de regiuni etnice și culturale, descriind experiența ca pe o călătorie în inima comunităților rurale.

În Bucovina, supranumită "Elveția Estului”, aceștia au relatat despre peisaje spectaculoase, ospitalitatea localnicilor și proiectul social din spatele rutei, creat pentru a revigora satele și a conecta regiuni diverse ale țării prin unul dintre cele mai ambițioase trasee de drumeție din Europa.

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Via Transilvanica este prezentat drept un traseu care traversează România pe diagonală, conceput și realizat de Tășuleasa Social. ONG-ul a realizat această performanță remarcabilă fără finanțare guvernamentală sau europeană, doar cu echipa de bază, voluntari, sponsori și donații.

Traseul de drumeție a fost gândit mai puțin ca o inițiativă turistică și mai mult ca un proiect social, în linie cu obiectivul central al asociației de a construi comunități mai puternice și de a proteja mediul.

Ideea Via Transilvanica a fost de a readuce viață în satele mici și comunitățile rurale – prin care trece în aproximativ 400 de localități din 20 de regiuni etnice și culturale, de unde și denumirea de „drumul care unește” – zone afectate în mod deosebit de migrația locuitorilor către orașe sau în străinătate.

"A fost întotdeauna despre voluntariat și tineri"

Traseul continuă să fie îmbunătățit și extins. În 2026, asociația modernizează secțiuni din regiunea Bucovina, inclusiv modificarea unor etape unde traseul a fost afectat de vremea nefavorabilă.

De asemenea, unele porțiuni au fost rerutate pentru a face traseul mai accesibil și a fost adăugată o extensie de 200 de kilometri până la orașul istoric Brașov din Transilvania.

„Nu a fost niciodată un proiect turistic. A fost întotdeauna despre voluntariat și tineri, despre a face ceva cu adevărat important pentru comunitate”, spune Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social, pentru Euronews.

Drumeții sunt încurajați să viziteze sediul aflat lângă Bistrița, înconjurat de pajiști montane, unde pot lua o masă caldă, pot înnopta și, de obicei, pot întâlni câțiva dintre voluntari.

Bucovina, supranumită "Elveția Estului"

Potrivit Euronews, porțiunea Via Transilvanica din Bucovina, supranumită "Elveția Estului" oferă una dintre cele mai spectaculoase experiențe ale traseului, cu peisaje montane din Bucovina și comunități rurale încă puternic ancorate în tradiții.

Jurnaliștii publicației au parcurs timp de trei zile zonele nordice mai puțin umblate ale rutei, însoțiți de o companie de turism, descriind o regiune dominată de păduri dese, pajiști alpine și sate unde drumeții sunt întâmpinați de ospitalitatea localnicilor și de gastronomia tradițională. Pe traseu, aceștia au trecut prin zone semnalizate cu avertismente privind prezența urșilor, dar au surprins mai ales diversitatea faunei și farmecul opririlor culinare și culturale, de la preparate locale până la mănăstirile pictate din patrimoniul UNESCO.