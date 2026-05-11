Emblema Crucii Roșii, protejată prin lege internațională. Apelul public după folosirea abuzivă a simbolului

Caravana de Sănătate a Crucii Roşii Române. Sursa foto: Agerpres

Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) a urmărit, în ultimele zile, modul în care o procedură juridică și instituțională privind regimul de protecție al emblemei Crucii Roșii a fost transformată, prin declarații publice repetate, într-un conflict emoțional. „Am ales până acum să comunicăm o singură dată, sobru și echilibrat, din respect pentru organismele competente chemate să se pronunțe și pentru că asemenea chestiuni nu se tranșează pe rețelele sociale”, a declarat directorul general al SNCRR, Adrian Halpert.

Totuși, atunci când opiniei publice i se transmite, în mod repetat, ideea falsă că emblema Crucii Roșii ar fi un simbol universal, disponibil oricărei structuri care desfășoară activități de salvare, Crucea Roșie Română are obligația de a face următoarele precizări, s-a mai precizat în comunicatul organizaţiei.

1. Crucea Roșie nu este un „plus roșu” la liberă utilizare

Crucea Roșie nu este un simplu semn grafic, nu este un „plus” roșu și nu este un simbol universal pe care orice entitate îl poate folosi pentru că desfășoară activități utile, nobile sau de salvare.

Emblema Crucii Roșii este un semn distinctiv protejat prin drept internațional umanitar și prin legislația națională. Ea are un regim juridic special tocmai pentru că, în situații de conflict armat, dezastru sau criză, recunoașterea sa clară poate proteja vieți.

2. Nu atacăm Salvamont. Apărăm regimul legal al unei embleme protejate

Crucea Roșie Română respectă activitatea Salvamont, profesionalismul salvatorilor montani și contribuția voluntarilor care intervin în situații dificile, de multe ori în condiții extreme.

Demersul nostru nu privește munca salvatorilor montani, nu pune în discuție existența Salvamont și nu contestă rolul acestui serviciu public. Demersul nostru privește exclusiv o întrebare juridică: poate o structură care nu aparține Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie să folosească, în propria identitate vizuală oficială, emblema sau un semn susceptibil de a fi perceput ca emblemă de Cruce Roșie?

Răspunsul nu se dă prin aplauze, like-uri sau campanii emoționale. Răspunsul se dă de către instituțiile competente.

3. Pentru Crucea Roșie, protejarea emblemei nu este opțională

Crucea Roșie Română nu apără această emblemă din orgoliu instituțional și nici pentru a revendica „proprietatea” asupra oricărei cruci sau asupra oricărui semn grafic asemănător. Crucea Roșie Română are obligația legală și statutară de a proteja emblema Crucii Roșii și de a interveni atunci când există utilizări neautorizate sau susceptibile să producă confuzie.

A nu reacționa ar însemna nu prudență, ci pasivitate. Iar pasivitatea, în această materie, poate eroda în timp forța protectoare a unui simbol care trebuie să rămână clar, rar și neechivoc.

4. Emblema Crucii Roșii nu se votează pe Facebook și nu se negociază prin presiune publică

În România, regimul emblemei Crucii Roșii este reglementat prin Legea nr. 139/1995, prin Codul penal și prin normele internaționale aplicabile, inclusiv Convențiile de la Geneva.

Legea stabilește cine poate folosi emblema, în ce condiții și cine poate autoriza anumite utilizări pe timp de pace. Nu este vorba despre o dispută de gust grafic, ci despre un regim juridic special. De aceea, Crucea Roșie Română nu va accepta mutarea acestei discuții din cadrul legal în zona presiunii publice, a emoției și a insinuărilor personale.

5. Vechimea unei practici nu ține loc de legalitate

Unul dintre argumentele vehiculate public este acela al vechimii: sigla Salvamont ar fi fost folosită de zeci de ani, ar fi cunoscută de public și ar face parte din istoria instituției. Înțelegem atașamentul față de un simbol instituțional. Dar vechimea unei practici nu poate înlocui analiza legalității ei.

Dacă o utilizare ridică probleme juridice în raport cu emblema Crucii Roșii, ea trebuie clarificată de organismele competente. A invoca emoția, tradiția sau costurile de rebranding nu poate suspenda aplicarea legii.

6. În Europa, regula este clară: salvarea montană are simboluri proprii, distincte de Crucea Roșie

S-a transmis că demersul Crucii Roșii Române ar fi „fără precedent”. În realitate, analiza comparativă europeană arată altceva. În state europene cu tradiție solidă în salvarea montană - Italia, Austria, Slovacia, Slovenia, Elveția, Spania, Marea Britanie, Polonia - serviciile de salvare montană au identitate vizuală proprie, distinctă de emblema Crucii Roșii.

Cazul german, invocat fals ca argument, este diferit: Bergwacht face parte din Crucea Roșie Germană. Acolo, folosirea emblemei are o justificare structurală, pentru că organizația aparține Mișcării de Cruce Roșie.

Prin urmare, întrebarea corectă nu este de ce Crucea Roșie Română face acest demers. Întrebarea corectă este de ce România ar trebui să rămână o excepție de la standardul european de claritate vizuală și juridică?

7. Colaborarea din teren nu înseamnă drept de folosire a emblemei

Crucea Roșie Română prețuiește colaborările locale dintre filialele sale și structurile Salvamont. Aceste colaborări au existat, există și pot continua, în beneficiul comunităților. Dar colaborarea instituțională nu înseamnă transfer de emblemă, autorizare implicită sau renunțare la obligațiile legale ale Crucii Roșii Române.

Putem colabora foarte bine în teren, putem respecta salvatorii montani și, în același timp, putem cere clarificarea regimului juridic al unei embleme protejate. Aceste lucruri nu se exclud.

8. Un subiect juridic serios a fost transformat artificial într-un conflict emoțional

Regretăm faptul că președintele Salvamont România, dl. Sabin Cornoiu, a ales să personalizeze această chestiune și să o prezinte public ca pe un atac al actualei conduceri a Crucii Roșii Române împotriva Salvamont. Nu aceasta este realitatea.

Realitatea este că avem o chestiune juridică serioasă, aflată în fața unor organisme competente. Crucea Roșie Română nu va răspunde cu ironii, atacuri personale sau campanii de presiune publică. Dar nici nu va lăsa necorectată o narațiune care induce publicului ideea că protejarea emblemei Crucii Roșii ar fi un abuz.

9. Identitatea Salvamont poate fi protejată fără folosirea emblemei Crucii Roșii

Salvamont are dreptul la propria identitate vizuală, la propria istorie și la propria recunoaștere publică. Nimeni nu contestă aceste lucruri. Ceea ce trebuie separat clar este identitatea Salvamont de emblema Crucii Roșii.

În Europa, serviciile de salvare montană demonstrează demult că se poate construi notorietate, autoritate și încredere publică fără utilizarea emblemei Crucii Roșii. Salvarea de vieți nu depinde de folosirea unui simbol protejat internațional, ci de competență, organizare, profesionalism și încredere.

10. Crucea Roșie va vorbi în fața instituțiilor competente, nu la tribunalul rețelelor sociale

Crucea Roșie Română nu va transforma acest subiect într-un proces public purtat în presă sau pe rețele sociale. Vom prezenta argumentele noastre în fața OSIM și a celorlalte organisme competente, cu respect pentru proceduri, pentru lege și pentru adevăr.

În același timp, vom continua să explicăm public un lucru esențial: emblema Crucii Roșii nu este un decor, nu este un semn generic de simpatie, nu este un simbol disponibil oricui și nu este o marcă obișnuită. Este un simbol protejat pentru că, în momente critice, trebuie să însemne un singur lucru, pentru toată lumea.

Crucea Roșie Română nu apără un desen. Apără forța protectoare a unei embleme recunoscute internațional.