Emma Răducanu, omagiată pe site-ul Federației Britanice. Ascensiunea tinerei în imagini

Adolescenta de 18 ani a uimit toată lumea prin această victorie cu care a marcat o premieră: este prima jucătoare care câştigă un turneu de Mare Şlem venind din calificări.

Federația Britanică de Tenis i-a acordat un amplu material în care prezintă ascensiunea tinereii senzații în lumea tenisului.

„Născută la Toronto în 2002, cu mamă chinezoaică și tată român, Răducanu s-a mutat în Anglia când avea doar 2 ani. Familia ei s-a stabilit în Bromley, Kent, iar centrul de tenis avea să devină în curând o a doua casă pentru ea. În copilărie, Răducanu și-a petrecut multe vacanțe în vizită la bunicii din România. Și astăzi îi place să meargă acolo și se bucură când o vizitează pe bunica ei, care locuiește încă în centrul Bucureștiului”, scriu cei de la Federația Britanică.

Tenismena cu origini în România a marcat primele reușite în tenis de la vârsta de șase ani, în cadrul Centrului Bromley Tennis.

La șapte ani, Emma Răducanu marca apariții în competiții regionale și naționale.

În octombrie 2010, tânăra a câștigat primul titlu regional LTA, la Beckenham.

În sezonul 2012-2013 s-a impus la nivel internațional, învingând în Tennis Europe Under 11, de la Bressuire, iar în sezonul 2013-2014 a câștigat 12 & Under LTA National Winter Tour Finals.

În 2014, a fost selectată de federație pentru a face parte din echipa Marii Britanii la Cupa Campionilor Europeni Under 12, alături de Lillian Mould și Indianna Spink.

Well done to Emma Raducanu for winning the 12U girls @Nike Winter National Tour Finals pic.twitter.com/4SmBxQOBVB