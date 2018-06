Eroii Zilei. Dascălii care împlinesc vise

Doi profesori din Iaşi ne ofera o lectie de viata. Acestia le daruiesc stiinta lor elevilor care viseaza sa ajunga medici si sa salveze vieti.

De sapte ani, Mircea si Nita Nedea, ambii profesori de biologie, isi dedica fiecare sambata elevilor.

Cei doi dascăli merg la şcoală şi le ofera meditaţii celor care vor să înveţe mai mult, dar care nu îşi permit acest lucru.

Până acum, 70 de elevi care au beneficiat de ajutorul profesorilor, si-au indeplinit visul de a deveni medici.

”Aceasta idee ne-a venit in momentul in care am constatat ca foarte multi absolventi de liceu, care provin din familii cu posibilitati materiale reduse, si-ar dori sa se pregateasca pentru a sustine examenul de admitere la Facultatea de Medicina. Totul a inceput acum sapte ani. Cu ajutorul sotiei am conceput proiectul si l-am trimis viitorilor parteneri.”, a declarat Mircea Nedea.