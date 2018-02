Euractiv a stârnit revolta unui europarlamentar: ”Sunt șocată! Am spus exact pe dos”

Euractiv a stârnit revolta unui europarlamentar, după ce a publicat un articol, în care spune că vicepreședintele Social Democraților Maria Rodrigues, a declarat că îl așteaptă în Plenul European pe ministrul român al Justiției să dea explicații pentru modificările la legile Justiției.

Publicația susține că Socialiștii nu susține mișcarea pe care Tudorel Toader a făcut-o.

La scurt timp după apariția acestui articol, Ioan Mircea Pascu, vicepreședintele Parlamentului European a postat un mesaj pe contul personal de Facebook unde spune ceea ce declarase cu adevărat Rodirgues. Europarlamentarul este stupefiat de articolul apărut în Euroactiv.

”Referitor la articolul publciat de Euractiv aș vrea să îmi exprim consternarea. Neg categoric alegațiile legade de numele meu. Articolul prezentat într-o manieră eronată ceea ce am spus și conține informații greșite. Evident, n-am spus niciodată că S&D Group nu sprijină delegația României. Dimpotrivă, am spus că grupul și delegația României se află într-un dialog permanent, că grupul a primit explicații și că ambii au sprijinit invitația adresată ministrului Justiției de a veni la Parlamentul European. Niciodată n-am sugerat că răspunsurile către grup nu sunt convigătoare. În plus, am spus clar că România și Polonia nu reprezintă cazuri comparabile. Sunt câteva referiri la România și la statul de drept care au fost răstălmăcite și scoase din context.”, a declarat Maria Rodrigues.