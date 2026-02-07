Eurobarometru: aproape jumătate din populaţia României crede că apartenenţa la UE este un lucru bun

Potrivit unui studiu Eurobarometru, aproape jumătate din populaţia României (49%) crede că apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană este un lucru bun. Vecinii bulgari se clasează sub noi la acest capitol, cu 46%. Ca medie europeană, se observă o majoritate puternică și în creștere a cetățenilor care consideră că apartenența țării lor la UE este un factor pozitiv (62%), o creștere de 2% faţă de ultimul sondaj, din 2024.

În Ungaria premierului Viktor Orban, oamenii cred în proporţie de 55% că statutul de membru al Uniunii Europene este un lucru pozitiv.

Iată, în graficul de mai jos, situaţia la nivelul întregii UE privind percepţia că apartenenţa la UE este ceva bun:

Ce îi preocupă pe cetăţenii din ţările UE

Într-un peisaj global aflat în rapidă schimbare și cu provocări, cetățenii își doresc ca Uniunea Europeană să acționeze cu unitate și ambiție. Apărarea, securitatea și economia sunt priorități cheie pentru consolidarea UE atât la nivel intern, cât și internațional. Europenii sunt deosebit de preocupați de problemele de securitate, cum ar fi conflictele și războaiele în curs, precum și de problemele societale și digitale, inclusiv dezinformarea, protecția datelor online și conținutul înșelător creat de inteligența artificială. În acest context, cetățenii europeni ar dori ca UE să joace un rol mai semnificativ în protejarea lor.

Apartenența la UE continuă să fie considerată valoroasă de marea majoritate a europenilor, iar imaginea pozitivă a UE rămâne ridicată, deși a scăzut ușor în ultimele luni. Rezultatele sondajului Eurobarometru din toamna anului 2025 indică un apel la acțiune pentru o UE mai puternică în contextul internațional actual. În special tinerii au așteptări mari cu privire la rolul UE și continuă să fie printre cei mai fervenți susținători ai proiectului european.