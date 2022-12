Europarlamentarul care i-a jignit pe români îşi cere scuze: "Am rănit foarte mulți români cu afirmația mea"

După ce europarlamentarul german, Guido Reil, a criticat extrem de dur România, spunând că ţara noastră "Este vestul sălbatic, în inima Europei!", a fost invitat în România, unde şi-a schimbat radical părerea.

Sursa foto: Facebook | Natalia Intotero

Europarlamentarul german, Guido Reil, criticase România, într-un discurs în Parlamentul European spunând că ţara noastră "Este vestul sălbatic, în inima Europei!" şi nu avem ce căuta în spaţiul Schengen.

Între timp, Reil a fost invitat în România, unde şi-a schimbat radical părerea.

"La momentul acela mi-am justificat părerea bazându-mă pe experienţa mea personală cu românii din orașul meu natal din Germania - Ruhrgebiet", a precizat Reil.

Europarlamentarul german, Guido Reil, a fost invitat în România de către europarlamentarul Natalia Intotero şi, cu acest prilej şi-a schimbat radical impresia despre ţara noastră.

‼️Declarația europarlamentarului ????? ???? după vizita în România‼️ Publicată de Natalia Intotero pe Miercuri, 7 decembrie 2022

Mai mult, Reil, şi-a cerut scuze poporului român, după ce a cunoscut oamenii de rând din România.

"După cum am spus, am rănit foarte mulți români cu afirmația mea și sunt recunoscător pentru ca am fost invitat în România de către parlamentarul român, Natalia Intotero care mi-a oferit ocazia să îmi creez o imagine proprie. Trebuie să spun că am cunoscut oameni incredibil de binevoitori și primitori", a declarat europarlamentarul german.

De asemenea, europarlamentarul a cerut, public, tuturor țărilor să voteze pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen.

La rândul său, Natalia Intotero a transmis un mesaj: "Indiferent de rezultatul votului privind aderarea României în spațiul Schengen, indiferent câte obstacole întâmpinăm în drumul nostru, în pofida încercărilor constante de dezbinare, vom rămâne un popor mândru și unit. Așa să ne ajute Dumnezeu!”.