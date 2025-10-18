Explozia din Rahova. Anchetatorii nu au găsit încă sigiliul. Două victime nu au putut fi identificate, vor fi făcute teste ADN

Anchetatorii refac şirul evenimentelor ce au dus la explozia blocului din Rahova. Sunt mai multe audieri la Poliţia Capitalei. Sursa foto: Profimedia Images

Cercetările în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova sunt în plină desfășurare. Ancheta se desfășoară în condiții extrem de dificile, din cauza riscului major de prăbușire a aripii afectate a clădirii, în special la etajele superioare.

Potrivit autorităților, două dintre victime nu au fost încă identificate, urmând ca stabilirea identității să se facă prin analize ADN.

Pentru evaluarea siguranței structurale, au fost folosite drone, care au realizat fotografii și filmări pentru a determina dacă experții pot pătrunde în interiorul imobilului fără pericol.

Chestorul de poliție Gheorghe Cristian, directorul Direcției de Investigații Criminale, a declarat că ancheta este abia la început.

„Avem o sesizare pentru distrugere din culpă, aliniatele 1 și 2. Ne aflăm în faza de cercetare la fața locului, care nu se va termina foarte curând. Condițiile sunt destul de neprielnice, întrucât blocul are avarii considerabile. Vor veni și cei de la ISC pentru a vedea cât de solidă este construcția, după care vom încerca să pătrundem în interior”, a declarat acesta.

El a precizat că până în acest moment au fost audiate peste 20–30 de persoane – martori, locatari și răniți internați în spital.

„Toate sunt în dinamică: și audierile, și verificările. Sunt implicați și specialiștii de la Insemex. Cauzele și dinamica acestei explozii le vom stabili ulterior, precum și eventuale participații”, a adăugat Gheorghe Cristian.

Cercetarea la fața locului va continua în următoarele ore, iar experții spun că abia după finalizarea expertizei tehnice se va putea stabili cu exactitate cauza deflagrației care a zguduit cartierul Rahova.