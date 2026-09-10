ExpoApa 2026: România, de la proiecte finanțate la investiții finalizate. Industria apei cere un nou model de funcționare în 2027

Specialiștii prezenți au atras din nou atenția că finanțarea sectorului apei trebuie să intre într-o nouă etapă. Foto: Expoapa

Cea de-a 26-a ediție ExpoApa a continuat miercuri, 9 septembrie, la Romexpo, cu dezbateri despre unele dintre cele mai importante decizii pentru viitorul industriei apei: finanțarea infrastructurii după 2027, eliminarea blocajelor din implementarea proiectelor și folosirea tehnologiei pentru construirea unor sisteme de apă mai eficiente și mai reziliente.

Specialiștii prezenți au atras din nou atenția că, după 2027, finanțarea sectorului apei trebuie să intre într-o nouă etapă, bazată pe diversificarea surselor de finanțare și pe mecanisme care să asigure continuitatea proiectelor aflate deja în implementare. Reprezentanții BERD, BEI, BID și ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au analizat lecțiile actualului ciclu de finanțare, posibilitatea atragerii finanțării comerciale și implicarea unor noi actori, precum și soluțiile necesare pentru ca proiectele aflate în derulare să nu fie afectate de blocaje financiare.

„Dacă în prima zi a expoziției am vorbit despre potențialul strategic și economic al sectorului apei, astăzi am intrat în zona în care analizăm cum poate fi transformat acest potențial în rezultate concrete. Următorul ciclu de investiții ne obligă să fim mai maturi în pregătirea proiectelor, mai flexibili în execuție și mai deschiși către instrumente de finanțare diferite. Indicatorul care contează este infrastructura care ajunge efectiv să funcționeze și să producă beneficii pentru oameni și economie.

Este nevoie să construim un sistem în care operatorul, consultantul, constructorul, finanțatorul și autoritatea să lucreze ca un singur mecanism. Nu ne mai raportăm doar la necesitățile de astăzi, ci la România din viitor, care trebuie să facă față schimbărilor climatice, cerințelor europene stricte și nevoii de sustenabilitate”, a declarat Ilie Vlaicu, președintele ARA.

Andrei Chivu, Director General al Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ) din cadrul MIPE i-a asigurat pe participanți că autoritățile caută soluții pentru continuarea investițiilor:

„Nevoia de investiții este deja bine cunoscută. Cu siguranță, Ministerul Finanțelor se va implica pentru a găsi noi surse de finanțare, ținând cont că cele actuale se vor epuiza rapid. Este necesar să învățăm din lecțiile trecutului și să avem portofoliul de proiecte pregătite”.

Relația dintre operatori, consultanți și constructori și impactul acesteia asupra rezultatelor investițiilor au reprezentat un alt subiect important al dezbaterilor. Specialiștii reuniți la ExpoApa consideră că succesul proiectelor de infrastructură depinde nu doar de disponibilitatea finanțării, ci și de capacitatea întregului ecosistem de a lucra coordonat și de a răspunde rapid problemelor apărute în implementare.

Necesitatea unui leadership unitar și valorificarea mai eficientă a fondurilor disponibile pentru infrastructuri și tehnologii avansate se regăsesc printre nevoile semnalate de reprezentanții autorităților, operatorilor și companiilor de specialitate.

Experiența daneză, între strategie și soluții aplicate

Unul dintre momentele centrale ale celei de-a doua zile ExpoApa a fost sesiunea dedicată experienței daneze în managementul apei. Evenimentul a adus la București reprezentanți ai instituțiilor și companiilor daneze și s-a desfășurat cu participarea Ambasadei Regatului Danemarcei în România.

Exemplele prezentate au arătat cum investițiile în digitalizare, infrastructură și soluții de adaptare climatică pot transforma modul în care sunt administrate sistemele de apă. Copenhaga a fost prezentată ca model de gestionare a apelor pluviale și a ploilor torențiale, iar experiența companiei de apă din Aarhus a ilustrat modul în care pot fi construite sisteme mai reziliente, sustenabile și eficiente.

Pentru România, experiența daneză oferă un model relevant, într-un moment în care schimbările climatice și noile reglementări europene impun investiții care să susțină modernizarea și adaptarea infrastructurii existente. Viitoarele sisteme de apă trebuie să fie nu doar mai extinse, ci și mai inteligente, mai flexibile și capabile să răspundă în timp real unor situații tot mai complexe.

ExpoApa 2026 continuă și astăzi, la Romexpo

ExpoApa rămâne deschisă la Romexpo și astăzi, 10 septembrie. Cea de-a 26-a ediție reunește aproape 90 de expozanți din România și alte 12 țări, alături de autorități, operatori, companii, universități și specialiști din industria apei.

Ultima zi a evenimentului este dedicată resursei umane și competențelor de care sectorul are nevoie pentru următoarea etapă de dezvoltare. Digitalizarea, automatizarea și introducerea noilor tehnologii schimbă rapid profilul competențelor necesare în industria apei, iar dezbaterile vor analiza soluțiile prin care sectorul se poate pregăti pentru această transformare.