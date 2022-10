Ce facem când primim o factură mare la energie sau gaze. Gheorghe Piperea: ”Situația nu este fără ieșire!”

”Deși deseori dramatică, situația nu este chiar fără ieșire”, susține Gheorghe Piperea în contextul facturilor la energie estimate greșit sau care aduc în prezent consumuri din anii anteriori.

Sursa foto: Hepta

”Chestiunea facturilor la energie, mai ales a celor emise pe baza unor estimări de consum și a celor care aduc în prezent consumuri din anii anteriori (de care, culmea onestității comerciale, consumatorii nu au cunoștință) este dintre cele mai presante în această toamnă, stârnind multe îngrijorări relative la sezonul rece și la capacitatea fiecărei gospodării de a face față valului de scumpiri.

Deși deseori dramatică, situația nu este chiar fără ieșire”, scrie Gheorghe Piperea pe o rețea socială.

Furnizorul este obligat să vă comunice în scris și prompt explicații

”În chestiunea spinoasă a facturilor la energie, există mai multe modalități de revenire la normal, intensitatea instrumentelor legale, administrative și judiciare pe care le aveți la îndemână crescând gradual.

1. Aveți posibilitatea de a vă adresa furnizorului pentru clarificări privind factura/facturile emise. Furnizorul este obligat să vă comunice în scris și prompt explicații.

Puteți solicita furnizorului stornarea (anularea în vederea refacerii) facturilor emise eronat, conținând prețuri supra-estimate, aplicate retroactiv sau regularizate pe perioade care depășesc 3 luni anterioare (6 luni, în reglementarea în vigoare până în luna august). Această solicitare este posibilă în baza indexului afișat pe contorul individual de energie electrică, index pe care îl puteți comunica furnizorului sau pe care trebuie să îl citească efectiv reprezentantul distribuitorului.

Este posibilă restituirea sumelor de bani achitați în plus

Este posibilă restituirea sumelor de bani achitați în plus, dacă se ajunge la stornarea facturilor.

Întrucât sunteți parte într-un contract sinalagmatic cu furnizorul, contract care conține obligații reciproce, încălcarea de către furnizor a obligațiilor proprii, asumate prin contract, vă dă dreptul să suspendați legal plata facturii, în baza așa-numitei „excepții de ne-executare” (numită, în jargon juridic, exceptio non adimpleti contractus). Înghețarea efectelor contractului determină și ilegalitatea deconectării și caracterul abuziv al măsurilor de executare silită.

Principalele autorități care pot fi sesizate în acest scop sunt ANRE și ANPC

2. În caz de eșec al acestei proceduri de reclamație amiabilă ori pentru situația de refuz al unui răspuns în termen rezonabil (5 zile lucrătoare de la reclamație), puteți formula individual și direct reclamații la autoritățile competente, solicitând fie lămuriri, fie anularea facturii/facturilor în vederea emiterii unora care să cuprindă valoarea corectă a prețului/tarifului pentru energia efectiv consumată, fie obligarea la restituirea banilor încasați în plus de la dvs. de către furnizor.

Principalele autorități care pot fi sesizate în acest scop sunt Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

ANPC are competența legală de a dispune sancționarea furnizorului cu o amendă de până la 4%

ANPC are competența legală de a dispune sancționarea furnizorului cu o amendă de până la 4% din cifra de afaceri, precum și încetarea practicii comerciale incorecte și restituirea sumelor plătite de dvs. în plus, în baza unor facturi exagerate/greșit estimate. Important de reținut este că ANPC are și competența de a dispune închiderea întreprinderii furnizorului, în caz de afectare a intereselor unui mare număr de consumatori, precum ți în caz de abateri repetate.

Cu onestitate, trebuie observat că, individual, consumatorii au șanse mici de a fi luați în considerare, atât de comercianți, cât și de autorități. Apelul la o asociație pentru protecția consumatorilor se justifică, printre altele, și prin faptul că șansele de comunicare, mediere, conciliere sau soluționare sunt mai mari. O asemenea entitate colectează o multitudine de cereri, canalizând interesele unui număr mare de persoane. Forța unui colectiv rezidă în dimensiune și în egalizarea armelor în disputa cu marii comercianți, precum și în reducerea (sau chiar neutralizarea) costurilor legale.

Puteți formula o cerere individuală sau colectivă de chemare în judecată

4. Puteți, de asemenea, să formulați contra furnizorului, o cerere individuală sau colectivă de chemare în judecată, în care să solicitați toate cele expuse mai sus.

Un proces colectiv va pune consumatorii afectați de practicile comerciale incorecte sau de abuzul de putere economică în postura de reclamanți sau de intervenienți în contradictoriu cu furnizorii de energie.

Prin intermediul unui astfel de proces se poate obține în justiție stoparea practicilor comerciale incorecte, stornarea facturilor și restituirea sumelor încasate incorect/abuziv de către furnizorii de energie electrică.

”Practici comerciale incorecte ale furnizorilor de energie electrică și abuz de putere economică”

5. Din perspectiva noastră, mărirea nejustificată, pe hârtie, a consumului real de energie electrică, facturarea unui consum estimat (iar nu a consumului efectiv), calcularea retroactivă a consumului pe anii anteriori (în ciuda termenului legal de prescripție, de trei ani, și a termenului legal de 6 luni, respectiv, din august, 3luni de regularizare a facturilor), precum și facturarea în avans a unor consumuri teoretice de energie (bazate pe media consumurilor lunare din 2021) reprezintă practici comerciale incorecte ale furnizorilor de energie electrică și abuz de putere economică.

Vă invităm, în acest sens, să analizați dispozițiile constituționale relative la neretroactivitatea legii, precum și dispozițiile reglementare sau clauzele contractuale relevante în această situație, ca de exemplu:

- art. 45 alin. (10) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2021, conform căruia, în cazul clientului final casnic, în vederea emiterii facturii de regularizare, operatorul de distribuție are obligația de a asigura citirea indexului grupului de măsurare al clientului la un interval de timp de maximum 3 luni;

- art. 57 alin. (15) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2021, conform căruia, în cazul clientului final casnic, furnizorul este obligat să emită facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni, în baza datelor de consum comunicate de către operatorul de distribuție;

- art. 44 și urm. din Regulamentul de furnizare a energiei electrice, prin care se precizează următoarele: cantitățile prevăzute în convenția de consum elaborată de către furnizor vor fi stabilite pentru fiecare din lunile calendaristice ianuarie-decembrie în baza consumului de energie electrică activă estimat pus la dispoziția furnizorului de către operatorul de distribuție, fiind determinat, după caz pe baza:

(i) consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat, ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție;

(ii) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria de clienți finali din care faceți parte, în cazul în care pentru locul dvs. de consum nu există înregistrat istoric de consum.

Pentru cazuri grave, se pot demara și dosare penale

6. Pentru cazuri grave, se pot demara și dosare penale. Printre altele, acuzațiile pot viza fapte de înșelăciune, fals, uz de fals și exploatarea unor persoane aflate în stare de vulnerabilitate.

7. În mod corespunzător, demersurile de mai sus se pot efectua și în privința sau în contra furnizorilor de gaze, de energie termică, de apă curentă și de canalizare, precum și a tuturor celorlalți furnizori de utilități”, scrie Asociația Parakletos pe o rețea socială.