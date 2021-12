Un alt fake news care circulă pe internet, demontat. Afișul presupusului film despre varianta Omicron, un fals

Miercuri, 8 decembrie, deputatul Dumitru Coarnă a postat imaginea cu posterul de film trucat, însoţit de mesajul:

„Oare câți ați știut că în 1963 a fost făcut filmul The Omicron Variant – The Day That World Was Turn In A Cemetery despre un virus care omoară omenirea??? Ca să vedeți dacă mai era nevoie, de cât sunt de planificate evenimentele curente!!!”.

În replică, Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea a prezentat verificarea jurnaliștiilor de la AFP, care au demonstrat că afișul este un trucaj, pe pagina oficială de Facebook, Ro Vaccinare.

„Afișul a fost falsificat digital de un autor și comedian irlandez după un poster al unui film SF din 1974 – „Phase IV”. Imaginea a devenit virală în multe țări și a fost fost distribuită de mii de ori în mai multe limbi, precum spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană sau olandeză, de utilizatori care cred că filmul există și anunță apariția tulpinii Covid-19 Omicron”, scrie Ro Vaccinare.

Informația a fost verificată de jurnaliștii AFP: ”Comparativ cu imaginea care circulă în postările în limba română, postările în alte limbi prezintă întregul poster. Marginea din stânga jos a afișului arată că filmul a câștigat premiul I la Festivalul de Film Fantastic de la Trieste, iar în dreapta este scris numele regizorului: Saul Bass. AFP Argentina a putut astfel găsi imaginea originală după care a fost falsificat posterul devenit viral pe rețelele de socializare și a demontat afirmațiile false.”

„Fiecare se poate implica. Raportați informațiile false. Cele mai virale pot fi semnalate la agenția care se ocupă de fact-checking în România: https://verificat.afp.com/contact sau prin e-mail: [email protected]”, transmite Ro Vaccinare.

