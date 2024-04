Ea este femeia ucisă, tranşată şi aruncată pe câmp, lângă autostrada A1 | Poliţiştii au deja un cerc de suspecţi

Femeia ucisă, tranşată şi aruncată pe câmă, lângă autostrada A1, în Dâmboviţa, este femeia dată dispărută în Bucureşti. Potrivit unor surse, tânăra avea 38 de ani şi a fost dată dispărută pe 6 martie 2024. Totodată, anchetatorii ar avea deja un cerc de suspecţi în cazul oribilei crime.

Mai mult, potrivit unor surse, anchetatorii au identificat şi două maşini suspecte care au apărut în zona în care a fost descoperit cadavrul.

Principala ipoteză rămâne aceea că tânăra a fost ucisă în altă parte, apoi trupul ei a fost tranşat şi aruncat pe câmp, lângă autostrada A1, în zona localităţii Olteni.

Sursele citate arată că femeia ucisă este aceeaşi tânără care a dispărut de acasă pe 6 martie 2024, în Bucureşti. Atunci, sora femeii a povestit că a primit un apel de la aceasta în care a anunţat-o că va întârzia, însă nu s-a mai întors acasă. După 24 de ore, sora tinerei a mers la Poliţie şi a anunţat dispariţia.

În galeria foto de mai jos puteţi găsi mai multe imagini cu tânăra ucisă şi aruncată lângă autostrada A1, la Olteni

Următorul pas al anchetatorilor este să găsească criminalul. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, acolo unde au loc audieri şi astăzi.

Sora femeii ucise a fost audiată de procurori şi poliţişti şi a povestit când a văzut-o pentru ultima dată, dar şi detalii din viaţa acesteia.

"Nu vreau să dau detalii, totul este în anchetă. Este în anchetă cazul, aştept şi eu un răspuns. Nu ştiu nimic, n-am nicio informaţie. Nu vreau să dau detalii. Am fost audiată şi atâta tot. Nu vreau decât să aflu un răspuns, nu vreau să dau informaţiie, nu am niciun incidiciu, nu mi s-a arătat nimic de la fata respectivă. Nimic altceva. Când a plecat, a plecat de bunăvoie, nu a plecat supărată. Am primit un telefon să îmi spună că mai întârzie şi atât. După 24 de ore de la momentul dispariţiei am anunţat", a declarat sora victimei.