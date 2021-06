Maria, o fetiță de 12 ani din Suceava filmată când este bătută grav, umilită și înfometată de către asistenții maternali

Cazul a ieșit la iveală după ce un vecin a înregistrat una dintre bătăile la care era supusă fetița. Înregistrarea a ajuns la mai mulți cunoscuți apoi la diriginta fetei care, împreună cu mai mulți vecini au alertat DGASPC Suceava pentru a lua măsuri.

Se presupune că fetița ar fi fost umilită, înfometată și bătută în repetate rânduri și încuiată în casă cu orele, în ultima perioadă.

În tot acest timp, nu și-a văzut niciodată fratele, aflat la Centrul de Plasament Botoșani. Vecinii povestesc îngroziți că îi auzeau plânsetele și o vedeau învinețită, iar cei care o jigneau și o umileau în fața celorlalți copii de la bloc.

După acțiunea DGASPC, fetița i-a povestit dirigintei sale întreg coșmarul prin care a trecut în ultimii ani. Poliția a deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Acum, profesoara Adriana Huianu vrea să o ia în plasament și să se ocupe de educația micuței. Maria se află de joi la Centrul de Primire Urgențe din cadrul DGASPC Suceava.

”Maria este o fetiță veselă și sociabilă. Îmi pare tare rău că nu s-a aflat mai devreme prin ce trece. Noi am învățat în sistem on-line, iar la școală ne-am întâlnit abia pe 5 mai. Am început să am semne de întrebare, Maria povestindu-mi despre multe interdicții în familia lor. Nu a știut să-mi povestească ce au gătit de Paști, în schimb mi-a povestit că a spălat vasele și a pus rufe la spălat. Am avut o ședință cu părinții, iar tatăl mi s-a părut un bărbat foarte dur.

Am chemat-o și pe mamă, după câteva zile, dar a zis că cei doi au o relație foarte apropiată, se joacă, fac teme împreună. Joi după-amiază, când au chemat vecinii Poliția, am fost și eu acolo. Maria mi-a sărit în brațe și mi-a povestit că nu mai poate îndura bătăile. De atunci o vizitez zilnic la Centrul de Plasament și am menționat că aș vrea să o iau eu să o cresc”, a povestit profesoara Adriana Huianu.

