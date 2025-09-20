Florin Barbu: „Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri”. Peste 5 milioane de tone mai mult față de 2024

Producții record la cereale și rapiță / Foto: Getty Images

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat, sâmbătă, că România a obținut în acest an producții record la cereale și rapiță, cu peste 5 milioane de tone mai mult față de 2024.

„Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Florin Barbu.

Potrivit ministrului, din producţia totală, 2,5 milioane de tone sunt de rapiţă.

„Agricultura este cea mai mare bogăţie a României! Iar noi toţi trebuie să cumpărăm produse româneşti”, a mai transmis ministrul.

Cu toate acestea, în timp ce cerealele și rapița au înregistrat producții record, porumbul și floarea-soarelui au fost puternic afectate de secetă, mai ales în Oltenia, Banat, Dobrogea și Muntenia.

Fermierii spun că peste jumătate din recoltă este compromisă și că nu își vor putea acoperi nici măcar costurile investiției, motiv pentru care cer despăgubiri de la Guvern.

România are o suprafață arabilă de nouă milioane de hectare, însă anul acesta statul a pregătit pentru irigat doar 1,6 milioane de hectare.