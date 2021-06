Florin Condurățeanu, ultimele cuvinte cu partenera de o viață, cu o oră înainte să moară

„Întotdeauna a luptat singur și el considera că voința, că puterea minții o să-l ajute și nu trebuie neapărat să mergem tot timpul la primul semnal la medic. Spunea un lucru extraordinar ”eu vreau să mor în picioare, în activitate”, și Dumnezeu parcă l-a ascultat. N-a avut niciun fel de durere, a murit fulgerător. Cu o oră înainte de a muri am vorbit cu el și mi-a spus că nu s-a simțit prea bine, că a cheat de două ori salvarea. I-am spus să-și facă niște analize, poate îi schimbă tratamentul. Am dat puțin vina pe condițiile meteo. A zis ”nu, nu, sunt foarte bine, tu stai liniștită”. Eu eram. ca de obicei, plecată la nepoțica mea, și peste aproximativ o oră m-a sunat fiul meu și mi-a spus că este disperat, că l-a adus pe Țuțu acasă și că a picat pur și simplu în ușă. M-am îmbrăcat repede, am ajuns cam într-o jumătate de oră, nu l-am mai prins conștient și foarte repede s-a pierdut.

Nu i-am prins ultimele cuvinte. Eu am vorbit la telefon, ultimele cuvinte astea au fost ”te rog du-te și fă-ți niște analize”, ”nu-ți face griji, stai liniștită, plec acasă, mă odihnesc și totul este în regulă”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal