Fost membru PNL, cercetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist care documenta niște lucrări publice: "Mă filmezi? Șterge tot"

Un fost membru PNL este vizat de o anchetă DIICOT și IPJ Gorj după ce ar fi agresat și amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. FOTO: Captură foto antena 3 CNN

Un fost membru PNL este vizat de o anchetă DIICOT și IPJ Gorj după ce ar fi agresat și amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Reporterul ar fi fost împiedicat să sune la 112 și a fost obligat să șteargă imaginile filmate.

Anchetatorii verifică acuzațiile de amenințare, alterarea datelor informatice și lipsirea de libertate.

Gabriel Silviu Mototolea, care construiește la Târgu Jiu câteva blocuri într-un program PNRR, l-a amenințat pe jurnalistul Narcis Daju care a venit să arate că lucrarea se degradează înainte de a fi finalizată.

Fostul secretar general adjunct de la PNL București, sector 4, care efectuează lucrările în Târgu Jiu, l-a îmbrâncit, l-a oprit să sune la 112, l-a amenințat și i-a șters filmarea.

Polițiștii au comunicat că polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de amenințare și alterarea integrității datelor informatice.

Având în vedere că ultima infracțiune este în competența DIICOT, cercetările vor fi continuate de această structură. De asemenea, se mai fac cercetări și pentru infracțiunea de lipsire de libertate.

Silviu Mototolea a ocupat și funcții în CA ul de la Poșta Română.